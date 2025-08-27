水戸由菜、ゆめぽて、ののちらがUSJハロウィーンを全力満喫！「ユニハロ」動画公開
【女子旅プレス＝2025/08/27】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年9月4日（木）から順次開催するハロウィーン・イベントに関連し、秋の学生向け施策「ユニハロ」を実施。27日より、俳優の水戸由菜、モデルのゆめぽてがパークを満喫する学生役として熱演、さらにインフルエンサーのもんた、末吉9太郎、うざみ、ののちも出演する“最悪で最高”なショート動画を期間限定で公開する。
今回の動画は、楽しみ方無限大の秋のパークを、他の誰とも違う“自分たちだけのノリ”で全力で楽しむ学生たちの、“最悪で最高”な一日が描かれた内容。
水戸、ゆめぽてをはじめ4人の学生たちは、狂暴ゾンビとストリートで踊り狂い、ホラー・メイズに怯え「ハロウィーン・ホラー・ナイト」の恐怖に絶叫。「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」などの刺激的なアトラクションや秋限定フード、そしてSNS世代らしいゾンビやキャラクターとのユニークな自撮り撮影まで、何もかもを友だちと全力で楽しんで“最高”の思い出になる一日の様子を、勢いあふれる映像で描き出した。
動画のテーマソングは『ゾンビ・デ・ダンス』とKing Gnuとの初コラボレーションで生まれたオリジナル楽曲『SO BAD』。
動画の後半には、もんた、末吉9太郎、うざみ、ののちの4名が1シーンずつ出演している。個性あふれる4名と水戸、ゆめぽてたちのユニークな“絡み”シーンにも注目だ。
ショート動画は8月27日（水）15時頃よりYouTube、WEBで公開され、X、TikTok、Instagramでも同日18時頃より公開を予定している。（女子旅プレス／modelpress編集部）
