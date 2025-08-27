ソニー、クリエイター向けモニターヘッドホン『MDR-M1』発売　音楽制作スタジオと共同でテストを実施

ソニーは、密閉型モニターヘッドホン『MDR-M1』をクリエイター向けに発売することを発表した。発売日は9月19日、価格は45000円前後を想定したオープン価格となる。

【画像】クリエイター向けモニターヘッドホン『MDR-M1』

本商品では、独自開発のドライバーユニットを搭載し、超広帯域再生（5Hz-80kHz）を実現した。適度に柔軟なエッジ形状と剛性のあるドーム形状を兼ね備えることで、低音域を歪み少なく再生できるようになり、高音域も正確に再現できるようになる。密閉型音響構造により、音漏れの軽減、高い遮音性も備えているためクリエイターの音楽制作においてさまざまな場面で役立つように設計されている。

また、音楽制作スタジオである Battery Studios、Power Station at BerkleeNYC のサウンドエンジニアと製品テストを重ね、ドライバーユニットの仕様検討や音質の調整などを共同で実施した。

本体部分は、重量が約216g、気密性を高める厚手の低反撥イヤーパッドを採用した。φ3.5mm ステレオミニプラグからφ6.3 mm ステレオ標準プラグへのネジ式のプラグアダプターを付属している。長さ2.5mのケーブルに加えて、接続機器や使用環境に応じて選べる1.2 mのケーブルも付属し、さらに本体側からケーブルの着脱も可能だ。

本商品は8月27日より、ソニーストア 銀座、ソニーストア 札幌、ソニーストア 名古屋、ソニーストア 大阪、ソニーストア 福岡天神で展示される。また、ソニーストアでは、開発者によるトークイベントも開催予定だ。

詳しい本体の仕様や発売前の展示・イベント情報は各種サイトを確認してほしい。