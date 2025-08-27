Image:Amazon.co.jp

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年8月22日（金）9時から8月28日（木）23時59分まで｢Fashionx秋のお出かけタイムセール祭り｣を開催中。

現在、最新のノイズキャンセリング技術とDolby Audio対応したAnker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がお得に登場しています。

Anker Soundcore Liberty 5（Bluetooth 5.4）【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / 3Dオーディオ / Dolby Audio対応/ワイヤレス充電/マルチポイント接続/外音取り込み / 最大48時間再生 / ハイレゾ / IP55 防塵・防水規格/PSE技術基準適合】ミッドナイトブラック 14,990円 （ポイント7倍） Amazonで見る PR PR

進化したノイズキャンセリングを搭載した、Ankerの完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がお買い得！

最新のノイズキャンセリング技術とDolby Audio対応で日常のリスニング体験を大きくアップデートしてくれる、Anker（アンカー）の完全ワイヤレスイヤホン「Soundcore Liberty 5」がポイント7倍とお買い得です。

Image: Amazon.co.jp

「Soundcore Liberty 5」は、前モデルの「Soundcore Liberty 4」のウルトラノイズキャンセリング 2.0から、ウルトラノイズキャンセリング 3.5に進化。

周囲の環境音をさらに的確に検知・低減し、電車やカフェといった騒がしい場所でも自分だけの静寂をつくり出します。

また、「Soundcore Liberty 4」から左右1基ずつマイクが増加し、外音取り込み性能も進化。外音をよりクリアかつ自然に取り込むことができます。

Dolby Audio対応と3Dオーディオ機能で、立体的で迫力のあるサウンドで没入感を味わえる

Image: Amazon.co.jp

「Soundcore Liberty 5」は、Soundcoreの完全ワイヤレスイヤホンとして初めてDolby Audioに対応し、3Dオーディオ機能によって立体的で臨場感のあるサウンドを再現。映画やライブ音源を聴くと、まるでその場にいるかのような没入体験を味わえます。

また、高音質コーデックLDACに対応しており、従来のコーデックと比較して3倍の情報量を伝送できるため、原音に忠実に音楽を再現することが可能。

「ノイズを遮断し、良い音を深く楽しむ」。そんな当たり前のようでいて難しい要望に、Ankerの「Soundcore Liberty 5」はしっかり応えてくれます。日常のリスニング環境をアップデートしたい人にとって、見逃せない一台です。

なお、上記の表示価格は2025年8月27日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

