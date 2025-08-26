声優×アイドルのハイブリッドユニット・i☆Ris、3年ぶり待望のアニメタイアップ曲「夢へのヒトカケラ」11月19日発売決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

声優とアイドルのハイブリットユニット・i☆Risの26th single「夢へのヒトカケラ」が2025年11月19日に発売決定。

i☆Risとしては約3年ぶりのアニメタイアップ曲となる本作は、メンバーの久保田未夢が声優として、ヒロイン「ティノ・シェイド役」で出演している大人気TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クールのエンディング主題歌に決定している。

作曲はi☆Ris「希望の花を」も手がけた音楽プロデューサー松隈ケンタ、作詞は松隈ケンタとともにGirls be badのあやかを迎え、スペシャルな楽曲をお届け。さらに、カップリング曲には、TVアニメ パチンコ遊技機『カケグルイ』の挿入歌に起用の「Romantic Showdown」を収録。名だたるアーティストの楽曲を手掛けるtatsuoが作曲・編曲を担当し、シンフォニック＆ロマンティックなメタルサウンドが魅力の1曲となっている。

Wタイアップでお届けする26th SINGLE「夢へのヒトカケラ」「i☆Ris」が表現する音楽とアニメの世界観をぜひ楽しんでほしい。

i☆Risはデビュー13周年を記念した「i☆Ris 13th Anniversary Live -TITLE MATCH-」を11月15日(土)にぴあアリーナMMにて開催！声優アイドルユニットとして走り続けてきた13年間の軌跡を、ぜひその目で確かめてほしい。チケットは現在一般発売中。

●リリース情報「夢へのヒトカケラ/Romantic Showdown」11月19日発売

【CD＋Blu‐ray】

品番：EYCA-14866/B

価格：￥2,970（税込）

【CD＋DVD】

品番：EYCA-14865/B

価格：￥2,750（税込）

【CD only】

品番：EYCA-14867

価格：￥1,870（税込）

＜CD＞

M-1. 夢へのヒトカケラ

M-2. Romantic Showdown

M-3. 夢へのヒトカケラ -instrumental-

M-4. Romantic Showdown -instrumental-

M-5. 夢へのヒトカケラ -Off Main Vocal-

M-6. Romantic Showdown -Off Main Vocal-

初回封入特典：トレーディングカード (全15種類から1枚ランダム封入／数量限定でホログラム仕様入り！!)

＜BD／DVD＞

夢へのヒトカケラ -Music Video-

夢へのヒトカケラ -Off shot Movie-

●作品情報

TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』第2クール



10月よりTOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、AT-X、MBSにて放送決定

TVアニメ第１クールがTOKYO MXにて毎週月曜日19:00〜より放送中

ⒸAPI

関連リンク

i☆Risオフィシャルサイト

https://iris.dive2ent.com/

TVアニメ『嘆きの亡霊は引退したい』公式サイト

https://nageki-anime.com