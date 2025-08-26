TVアニメ『SANDA』メインビジュアル＆メインPV解禁！OPテーマはyama、EDテーマは崎山蒼志に決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞４冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクションで、TVアニメが2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送を予定している。

サマークリスマスである8月25日にメインビジュアルおよびメインPVが公開され、さらにPrime Videoにて世界独占配信も決定した。配信日は10月4日（土）の午前2時53分からとなっている。

メインビジュアルでは、物語の舞台となる主人公・三田たちが通う「大黒愛護学園」と、その学園長で子どもたちを異常なまでに保護し管理する大渋一二三が背後大きくそびえたつ中、希望のない未来を打ち破るかのようにサンタクロースがガラスをぶち破る姿が印象的なビジュアルとなっている。

メインビジュアルで初のお披露目となる、追加キャラクターとキャストも解禁された。「若さ」に固執し、全身整形を繰り返す、主人公・三田（CV.村瀬歩）が通う「大黒愛護学園」の学園長で、実年齢92歳の大渋一二三（おおしぶ・ひふみ）を関俊彦、サンタ捕獲のスペシャリスト「赤衣の特捜隊」のエース・柳生田三郎を平田広明が演じる。

そしてサイエンスSARUの躍動感あふれるアニメーションが凝縮されたメインPVでは、関俊彦演じる大渋と、平田広明演じる柳生田のキャラクターボイスも収録！子供たちが徹底的に管理された世界と、願いによって呪いが解かれたサンタクロース。そして、異常な世界を象徴するかのような怪しさを放つ大渋学園長と、サンタ捕獲をもくろむ柳生田…と、アクのつよいキャラクター達が縦横無尽に動く。

さらに、OPテーマ、EDテーマも決定！OPテーマは、yamaの「アダルトチックチルドレン」、EDテーマは、崎山蒼志の「ダイアリー」に決定！両アーティストからのコメントも到着した。

奇妙な大人と子どもの関係が交錯するなか、大人と子どもを行き来する三田は何を思い、どう行動するのか。アニメイズム枠に加えて10月6日（月）からAT-X、11月1日（土）からアニマックスでも放送が決定した。

●楽曲情報OPテーマyama「アダルトチックチルドレン」

＜yamaコメント＞



大人になるというのは、どういうことだろうか。

歳を重ねただけで、必ずしも「大人」になれるとは限らない。逆も然りで、若さがあるからといって子どもかというと、そうではないと自分は思う。

人知れず苦しみを抱えていくことは、弱さであり、脆さであり……それに一人で抗うことは、現実を直視しない不器用さの象徴なのかもしれない。

自分はその脆さを持ったまま歳を重ね続けることに、美徳があると思っていた。

けれどここ数年で、身近な人に対して、あるいは音楽を通して、少しずつ心の内を打ち明けるようになった。

自分は自分、他者は他者という境界線は変わらないけれど、他者との関わりを通して気づく自分がいる。

大人になったつもりも、子どもでいるつもりもないけれど、きっとどの年齢でもその両方の性質を人は持っている。

どちらに対して頑なでも、善悪でもないけれど、自分は誰かを信じたいと思っていることに気づいた。

それは、自分を信じることでもある。

狭間で揺れる、同じような誰かに向けて。

届けば嬉しいです。

EDテーマ

崎山蒼志

「ダイアリー」

＜崎山蒼志コメント＞



この度、エンディングテーマを務めさせて頂くことになりました。大人と子どもの間で揺らめく一重さんの心の葛藤に、僭越ながら僕自身シンパシーを憶え、楽曲を制作しました。正解のない、各々の正義がぶつかり合う中、たくさんの声を胸に行動する一重さんの姿に何度も胸を揺さぶられます。是非アニメと共に楽曲を楽しんで頂けましたら幸いです。

●作品情報

TVアニメ『SANDA』

2025年10月3日（金）から、

TBS・MBS・BS-TBS“アニメイズム”枠ほかにて放送開始！

MBS/TBS/CBC 毎週金曜日25時53分〜

BS-TBS 毎週金曜日26時30分〜

AT-X 10月6日（月）より、毎週月曜日21時00分〜（リピート放送：毎週水曜日9時00分〜／毎週金曜日15時00分〜）

アニマックス 11月1日より、毎週土曜日21時30分〜（リピート放送：毎週日曜日9時30分〜）

Prime Videoにて世界独占配信！

2025年10月4日（土）より、午前2時53分〜

【キャスト】

三田一重：村瀬 歩

サンタクロース：東地宏樹

冬村四織：庄司宇芽香

小野一会：永瀬アンナ

甘矢一詩：新祐樹

風尾二胡：松岡美里

大渋一二三：関 俊彦

柳生田三郎：平田広明

【スタッフ】

原作：板垣巴留『SANDA』（秋田書店「少年チャンピオン・コミックス」刊）

監督：霜山朋久

シリーズ構成・脚本：うえのきみこ

音楽：田中知之(FPM)

キャラクターデザイン・総作画監督：石山正修

美術監督：桧垣仁希

色彩設計：合田沙織

撮影監督：伊藤ひかり

編集：廣瀬清志

音響監督：三好慶一郎

アニメーション制作：サイエンスSARU

©板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会

