俳優の大鶴義丹さんが自身のインスタグラムを更新し、つかの間のバイクライフを堪能したことを報告しました。



【写真を見る】【 大鶴義丹 】 「芝居に入る前に少しだけバイクに乗りました」 オフロードバイクで森林浴





大鶴さんは「シェイクスピア『リア王2025』芝居最終日9月8日までは、もうノンストップでお芝居漬けです。この夏は、今のシェイクスピア芝居に入る前に少しだけバイクに乗りました。」と、オフロードバイクにまたがりサムズアップする写真を掲載。









さらに一緒に林道を訪れた仲間のバイク写真も掲載し、気の置けない仲間とつかの間のバイクライフを楽しんだ様子を伝えました。



つづけて、「小さな2スト150で香ばしい煙を出したり、リッターバイクで林道に行くのは、楽しくないから、やめましょう！！」と、フィールドに適したバイク選択を薦めていました。







大鶴さんは高校時代から林道に親しみエンデューロレースにも参加。現在は「SUZUKI GSX-R1100」や「SUZUKI GSX1100S KATANA -刀-」など大型バイクも所持し、レストアまでしてしまう大のバイク好きとしていも知られています。



【担当：芸能情報ステーション】