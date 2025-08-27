¤Þ¤µ¤«²ñ¼Ò¤Ë±£¤ì¤ÆAI»È¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡©
Lifehacker 2025Ç¯8·î1Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
--²ñ¼Ò¤Ë±£¤ì¤ÆAI»È¤Ã¤Æ¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Àª¤¤¤ÇAI¤¬¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢AI¥Ä¡¼¥ë¤ò¼«Í³¤Ë»È¤¨¤Ê¤¤²ñ¼Ò¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖShadow AI¡Ê±Æ¤ÎAIÏ«Æ¯ÎÏ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï´ë¶È¤¬Àµ¼°¤Ë¾µÇ§¡¦´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤AI¥Ä¡¼¥ë¤ò¼Ò°÷¤¬¾¡¼ê¤Ë¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎShadow AI¤¬¤¤¤ÞÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢À¸À®AI¤ÎÇúÈ¯Åª¤ÊÉáµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£OpenAI¤ÎChatGPT¤¬2022Ç¯Ëö¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Æ°ÊÍè¡¢À¸À®AI¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¥ì¥Ù¥ë¤Ç¿¦¾ì¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¼Ò°÷¤¬¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤ËAI¤ò»È¤¤»Ï¤á¤ë¥±¡¼¥¹¤¬µÞÁý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢´ë¶È¤ÎÁÛÄê¤òÄ¶¤¨¤ëÀª¤¤¤ÇShadow AI¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¡¢¤¢¤ëÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ì¤Ð2023Ç¯3·î¤«¤é2024Ç¯3·î¤Î1Ç¯´Ö¤Ç¡¢¼Ò°÷¤¬»Å»ö¤ÇAI¥Ä¡¼¥ë¤ËÆþÎÏ¤¹¤ë¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿¤ÎÎÌ¤Ï485¡ó¤âÁý²Ã¡£¤½¤Î90¡ó°Ê¾å¤¬´ë¶ÈÈó¸ø¼°¤Î¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È·ÐÍ³¡Ê¡áShadow AI¡Ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ç¤ÏÀµ¼°¤Ê¥ë¡¼¥ëÀ°È÷¤äITÉôÌç¤ÎÂÐ±þ¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢¼Ò°÷¼çÆ³¤ÇAI³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡ÖShadow AI¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¡¢³¤³°¤Ç¤Ï2023Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆµÞÂ®¤ËµÄÏÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Shadow AI¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬ÉÕ¤¤Þ¤È¤¦¤Î¤«¡©
¸½¼Â¤ËShadow AI¤¬°ú¤µ¯¤³¤·¤¿ÌäÂê»öÎã¤âÉ½ÌÌ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð2023Ç¯¡¢Âç¼ê´ë¶È¥µ¥à¥¹¥ó¤Ç¤Ï¡¢È¾Æ³ÂÎÉôÌç¤Î¼Ò°÷¤¬¼ÒÆâ¤Îµ¡Ì©¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤ä²ñµÄ¤ÎµÄ»öÏ¿¤òChatGPT¤ËÆþÎÏ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼Ò³°Èë¾ðÊó¤ÎÎ®½Ð¤ò¾·¤¯»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷¤¬¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÉÔ¶ñ¹ç½¤Àµ¤ä²ñµÄÆâÍÆ¤ÎÍ×ÌóºîÀ®¤ËChatGPT¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³°ÉôAI¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÏÄ¾¤Á¤ËChatGPT¤Ê¤ÉÀ¸À®AI¤Î¼ÒÆâ»ÈÍÑ¶Ø»ß¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÆ¹ñ¤Ç¤â¡¢Âç¼ê¶ä¹Ô¤ÎJP¥â¥ë¥¬¥ó¡¦¥Á¥§¡¼¥¹¤äAmazon¤¬¼Ò°÷¤Ë¤è¤ëChatGPTÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¡¦À©¸Â¤¹¤ëÁ¼ÃÖ¤òÁá¡¹¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¼Ò°÷¤¬µ¡Ì©¤Î¶âÍ»¥Ç¡¼¥¿¤ä¸ÜµÒ¾ðÊó¤ò¤¦¤Ã¤«¤êAI¤ËÆþÎÏ¤·¡¢¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤¿¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢Shadow AI¤¬´ë¶È¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¼ç¤Ê¥ê¥¹¥¯¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Âç¤¤¯3¤Ä¤ËÀ°Íý¤¹¤ë¤È°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡¥Ç¡¼¥¿Ï³±Ì¡Ê¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ê¥¹¥¯¡Ë
¼Ò³°¤ÎAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¼ÒÆâ¥Ç¡¼¥¿¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¥µ¡¼¥Ó¥¹Äó¶¡¼Ô¤Î¥µ¡¼¥Ð¤ËÊÝÂ¸¡¦³Ø½¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£AI¥Ä¡¼¥ë¤ÏºâÌ³µÏ¿¡¦Í½»»¡¦ÀïÎ¬·×²è¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤«¤é¥½¡¼¥¹¥³¡¼¥É¤äÃÎÅªºâ»º¤Þ¤ÇÂçÎÌ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼ý½¸¡¦²òÀÏ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Ë¤Ê¤¤µ¬ÌÏ¤Ç´ë¶È¤Îµ¡Ì©¤¬Î®½Ð¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¡ÊË¡Ì³¡¦µ¬À©¥ê¥¹¥¯¡Ë
µö²Ä¤Ê¤¯¼ÒÆâ¾ðÊó¤ò³°ÉôAI¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢·ÀÌó°ãÈ¿¤äË¡Îá°ãÈ¿¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¸ÜµÒ¤È¤ÎÈëÌ©ÊÝ»ý·ÀÌó¡ÊNDA¡Ë¤Ç¼é¤ë¤Ù¤¾ðÊó¤ä¸Ä¿Í¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤ËÆþÎÏ¤¹¤ì¤Ð¡¢Âè»°¼ÔÄó¶¡¤È¸«¤Ê¤µ¤ì·ÀÌó°ãÈ¿¤ä¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îË¡°ãÈ¿¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
£´ë¶È¥¤¥á¡¼¥¸Â»¼º¡Ê¥ì¥Ô¥å¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ê¥¹¥¯¡Ë
¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤ä¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤¬µ¯¤³¤ì¤Ð¡¢´ë¶È¤Î¿®ÍÑ¼ºÄÆ¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸ÜµÒ¤ÎÈëÌ©¥Ç¡¼¥¿¤¬AI·ÐÍ³¤ÇÎ®½Ð¤·¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¼è°úÀè¤«¤é¤Î¿®Íê¤ÏÍÉ¤é¤®¡¢³ô¼ç¤äÀ¤´Ö¤Ø¤ÎÀâÌÀÀÕÇ¤¤âÈ¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢µö²Ä¤µ¤ì¤Ê¤¤AIÍøÍÑ¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤ìÅÏ¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ï¾ðÊó´ÉÍý¤¬´Å¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
Shadow AI¤ÏÃ±¤Ê¤ë²¾ÁÛ¾å¤Î·üÇ°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë´ë¶È¥Ç¡¼¥¿¤¬Î®½Ð¤·¤¦¤ë¸½¼ÂÅª¤Ê¶¼°Ò¤À¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î±Æ¶Á¤È²ò·èºö
¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢Shadow AI¤Î¾õ¶·¤È²ÝÂê¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤ÏÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ°Ê¾å¤Ë¿µ½Å¤ÊÂÐ±þ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ÒÆâ¤Ç¤ÎChatGPT¤Ê¤ÉÀ¸À®AI¤Î¶ÈÌ³ÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë´ë¶È¤Ï2023Ç¯»þÅÀ¤ÇÁ´ÂÎ¤ÎÌó7³ä¤Ë¤â¾å¤ê¡¢¤½¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï¡Ö¤³¤Î¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤òÄ¹´üÅª¡¦¹±µ×Åª¤ËÂ³¤±¤ëÍ½Äê¡×¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ï¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤äÃÎÅªºâ»ºÎ®½Ð¡¢¸í¾ðÊó³È»¶¤Ø¤Î·üÇ°¤¬¶¯¤¤¤¿¤á¤Ç¡¢ÆüËÜ´ë¶ÈÆÃÍ¤Î¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ò´°Á´¤ËÇÓ½ü¤¹¤ë¤Þ¤Ç¿·µ»½Ñ¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿µ½Å¤ÊÊ¸²½¤¬É½¤ì¤¿·Á¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
AI¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤ä¼ÒÆâ¾µÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ÎÄ¹¤µ¤â±Æ¶Á¤·¡¢Àµ¼°ºÎÍÑ¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë´Ö¤Ë¼Ò°÷¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë»î¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼ÂºÝ¡¢¹ñÆâÄ´ºº¤Ç¤â81%¤ÎITÉôÌçÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö¼Ò°÷¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤Ç¤Ê¤¤¥¢¥×¥êÍøÍÑ¤¬¼«¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¼°Ò¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È·üÇ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Shadow AI¤Î²ê¤òÅ¦¤à¤Ù¤¯ÍøÍÑ¶Ø»ß¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡Ö¶Ø»ß¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤ÎÀ¸À®AI¤Î²¸·Ã¤Þ¤Ç¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤â¡£ÆüËÜ´ë¶È¤Î²óÅú¼Ô¤Î54%¤ÏÀ¸À®AI¤¬À¸»º¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¡¢¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ø¤Î´üÂÔ¤â·è¤·¤Æ¾®¤µ¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ç½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢µ»½ÑÅªÂÐºö¤ÈÊ¸²½ÅªÂÐºö¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤éShadow AIÌäÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
µ»½ÑÅªÂÐºö
¼Ò°÷¤ÎAIÍøÍÑ¾õ¶·¤ò¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤·¡¢´ÉÍý¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÞÌ³¡£Â¾¤Ë¤Ï¥¢¥¯¥»¥¹À©¸æ¤Î¶¯²½¤âÍ¸ú¤Ç¤¹¡£
Âç´ë¶È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢³°Éô¤ËÍê¤é¤º¼«¼ÒÀìÍÑ¤ÎÀ¸À®AI¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ò³«È¯¡¦Äó¶¡¤¹¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Á°½Ò¤Î¥µ¥à¥¹¥ó¤â¾ðÊóÎ®½Ð»ö·ï¸å¡¢¼ÒÆâ¸þ¤±AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«¼ÒÀìÍÑ¤Ê¤é¥Ç¡¼¥¿¤¬³°Éô¤Ë½Ð¤Ê¤¤ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¥ê¥¹¥¯Äã¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥ê¥½¡¼¥¹¤¬¸Â¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢OpenAI¤Î´ë¶È¸þ¤±¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö³Ø½¬¤Ë¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¥ª¥×¥È¥¢¥¦¥ÈÀßÄê¡×¤¬²ÄÇ½¤ÊÍÎÁÈÇ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤â1¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤ë¸ø¼°¤ÊAIÍøÍÑ´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤·¡¢±Æ¤Ç¸Ä¿Í¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò»È¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤òºî¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
Ê¸²½ÅªÂÐºö
µ»½ÑÅª¤ÊÁ¼ÃÖ¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¡¢¼ÒÆâ¤Î°Õ¼±²þ³×¡¦¶µ°é¤âÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º·Ð±ÄÁØ¡¦ITÉôÌç¤Ï¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌÀ³Î¤Ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òºöÄê¡¦¼þÃÎ¤¹¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤³¤¦¤·¤Æ¤Ï¥À¥á¡×¤Î°ìÊÕÅÝ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤É¤ÎÈÏ°Ï¤Ê¤éOK¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¼Ò°÷¶µ°é¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ã±¤Ëµ¬Â§¤ò¼é¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Ê¤¼¥ë¡¼¥ë¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«¤ò°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¼Ò°÷¼«¿È¤¬Shadow AI¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÍý²ò¤·¡Ö¼«Ê¬¤´¤È¡×¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤òÊ§¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Shadow AI¤Ï¡È±£¤ì¤¿¶¼°Ò¡É¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡È¼¡¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ËÌµÃÇ¤ÇAI¤ò»È¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯ËþºÜ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤ì¤ò¶²¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÍÍÑ¤ÊAI¥Ä¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¶Ø»ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ê¤òÅ¦¤ß¡¢¶¥ÁèÎÏ¤òºï¤°·ë²Ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤ÏÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¾å¼ê¤Ê¶¦Â¸¤Ç¤¹¡£
Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤Î²¼¤Ç¼Ò°÷¤ÎÁÏ°Õ¹©É×¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ì¤Ð¡¢Shadow AI¤Ï¤â¤Ï¤ä¶²¤ì¤ëÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ë¶ÈÊÑ³×¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¡£
º£¸å¡¢º£¤è¤ê¤â¶ÈÌ³¤ÇAI³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¡ÖShadow AI¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¹¤é»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ëÌ¤Íè¤¬Íè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤À¤«¤é¤³¤½º£¡¢´ë¶È¤ÏÀè¤ó¤¸¤Æ·òÁ´¤ÊAIÍø³èÍÑ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¡¢¼«¼Ò¤ÎÀ®Ä¹µ¡²ñ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¿¦¤òÃ¥¤¦¤Î¤ÏAI¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖAI¤ò¾å¼ê¤¯»È¤¦¿Í´Ö¡×¡ÃAI¤È¶¦ÁÏ¤¹¤ë¼¡À¤Âå¤ÎÆ¯¤Êý¤È¤Ï¡© | ¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
ZÀ¤Âå¡õ¥¢¥ë¥Õ¥¡À¤Âå¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¡Ö2025Ç¯¡×¡£¾ÝÄ§Åª¤Ê10¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯ #TrendBuzz | ¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡Ö¸½¼Â¡×¤Ï¤â¤¦¸Å¤¤¡©À¤³¦ºÇÂçµéXRÅ¸¼¨²ñ¤Ç¸«¤¨¤¿¡¢»Å»ö¤ÈÍ·¤Ó¤ÎÌ¤Íè¿Þ #TrendBuzz | ¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡úAmazon¡
Ãø¼Ô¡§¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥«¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÊÔ½¸Éô
Image: Getty Images
Source: DIGDAY, PR Newswire, Cyber Security Dive, Bloomberg, The Guardian, IT Leaders, Fast Company, Security Magazine