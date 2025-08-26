声優ユニット・Crispy Lover、RCラブコメフェアのイメージソング「LOVE KOMEctioN↑」をリリース！8月28日より各社音楽サービスにて配信開始！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

月城莉奈、白石真菜、和泉芳怜の3名による声優ユニット・Crispy Loverが、マイクロマガジン社ライドコミックス「RCラブコメフェア」のイメージソングとなる新曲「LOVE KOMEctioN↑」を8月28日（木）にリリースする。

今年7月に開催されたライブ「CLOVER Garden 〜夏への階段〜」にて発表された本楽曲は、マイクロマガジン社のコミックレーベル「コミックライド」の人気ラブコメ作品を対象とした「夏は短し恋せよ乙女！RCラブコメフェア」のイメージソングにも決定。まさにラブコメのような青春を感じる世界観で、揺れる恋模様を歌ったキュートな恋愛ソングとなっている。作詞にくまのきよみ、作曲に渡部チェル、編曲にCM-500JKという強力な作家陣で、王道かつ新しさを感じさせるアイドルソングに仕上がった。

また、本楽曲は「RCラブコメフェア」のPVにも使用されており、PVでは白石真菜がナレーションを担当。楽曲の歌詞にも対象作品を思わせるフレーズが散りばめられているので、合わせて楽しんでほしい。

●配信情報「LOVE KOMEctioN↑」作詞：くまのきよみ / 作曲：渡部チェル / 編曲：CM-500JK

8月28日より順次、各社サービスにてストリーミング配信開始。

Spotify / Apple Music / TIDAL / Deezer / Amazon Music / YouTube Music など

配信リンクはこちら

https://lnk.to/66qT7L

タイアップ情報

『夏は短し恋せよ乙女！RC ラブコメフェア』

対象作品

・世界で一番『可愛い』雨宮さん、二番目は俺。THE COMIC

・霜月さんはモブが好き〜人見知りな彼女は俺にだけデレ甘い〜

・センパイ、自宅警備員の雇用はいかがですか？THE COMIC

特設サイト ※8月28日OPEN

https://www.ride.comicride.jp/event/2025_3lovecome/

＜Crispy Lover プロフィール＞

スタイルキューブ所属の月城莉奈、白石真菜、和泉芳怜の3名による声優ユニット。2025年4月に「CLOVER in April（仮）」としてプロジェクトの始動が発表され、同年7月に開催された「CLOVER Garden 〜夏への階段〜」にて正式なユニット名が決定。三者三様の魅力で、“シロツメクサ”をキーワードにした朗読劇とライブを融合した新感覚なステージを展開している。

関連リンク

Crispy Lover 公式X

https://x.com/CLOVERinApril

lit.link

https://lit.link/8Twahrhj5sPEw5vErxNiKvM65yu1