USJ、学生たちの絶叫動画を公開 “最悪で最高”なハロウィーン施策開始、「関西NO LIMIT! パス」割引も
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）は27日、秋の学生向けプロモーション『ユニハロ』を開始した。地元・関西の学生は「関西NO LIMIT! パス」でお得に秋のパークを楽しんでもらう。
【動画】学生たちが絶叫、絶叫…『ユニハロ』プロモーション動画
USJでは、9月4日よりハロウィーン・イベントを順次開始。毎年大人気の『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は、5日から始まる。『ユニハロ』では、学生たちに思いっきり叫んで踊って熱狂して “最悪で最高”な1日を満喫してもらう。好評発売中の「関西NO LIMIT! パス」は、中学生・高校生対象の割引が設定されている。
プロモーションとしては、水戸由菜、ゆめぽて、もんた、末吉9太郎、うざみ、ののちが出演するショート動画を、公式WEBサイト、X、YouTube、インスタグラムで期間限定配信。動画では、学生たちが『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の恐怖に絶叫し、King Gnuの初コラボ曲「SO BAD」にのって凶悪ゾンビと踊り狂う。
■「関西NO LIMIT! パス」
地元・関西の皆さまへの感謝の気持ちと、関西の街全体がさらに“超元気”になるようサポートしていく思いをこめた特別チケット。1デイ・スタジオ・パスの価格から、関西2府4県（大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県）にお住まいの大人（18歳以上）は1000円オフ、中人（12歳〜17歳）は2000円オフ、子ども（4歳〜11歳）は500円オフ。
※18歳でも高校生の場合は中人
HARRY POTTER and all related characters and elements (C) & (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights (C) J.K. Rowling.
MINIONS TM & (C) 2025 Universal Studios.
(C) Nintendo
TM and (C) 2025 Sesame Workshop
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
TM & (C) Universal Studios & Amblin Entertainment
Universal elements and all related indicia TM & (C) 2025 Universal Studios. All rights reserved.
(C) 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. EJ5081301
(C) Sony Music Labels Inc.
(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
(C) DECO*27 (C) OTOIRO
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED
(C)藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ
