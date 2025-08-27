タレントの小倉優子さんが自身の公式ブログを更新。品川プリンスホテルでの次男と三男との楽しい一日を報告しました。夏休み最後の思い出作りとして、映画鑑賞や水族館見学、ボウリングなどを楽しんだ様子を写真とともに紹介しています。



【写真を見る】【 小倉優子 】 「夏休み最後に一日遊べて良かった〜」 次男と三男との思い出作りに映画・水族館・ボウリングを満喫





小倉さんは「今日は、品川プリンスで次男と三男dayでした」と投稿。一日の行程として「映画を観て 水族館へ行って ボウリング」と充実した内容だったことを明かしています。





映画では「クレヨンしんちゃんを観ました！大人が観ても楽しい しんちゃん、可愛いなぁ」とコメント。映画館のポスターが並ぶ壁の前で、三男がピースサインをしている写真も掲載されています。







また水族館では次男が撮影した写真も公開。「私が撮影するより素敵に撮れてる」と息子の写真の腕前を誇らしげに紹介しています。公開された水族館の写真には、色とりどりの魚たちが水槽内を泳ぐ美しい様子が捉えられています。







ボウリングを楽しんでいる間、三男はゲームコーナーで過ごしたようです。「ボウリングの間は、三男は隣でゲームタイムでした！やっぱり、マリオカートって楽しいんですね」と記し、三男がマリオカートのアーケードゲームに熱中している様子の写真も共有されています。







小倉さんは最後に「夏休み最後に一日遊べて良かった〜」と締めくくり、子どもたちとの大切な時間を過ごせた満足感を表現しています。





この投稿に、「次男くん三男くん楽しい夏休みの思い出が出来て良かったね」「一日、子どもたちとゆっくり遊べて、良かったですね」「最近はボウリングもガターの出ないレーンもあるので、お子さんでも楽しめるようですね」「息子さんたくさん遊べてよかったですね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】