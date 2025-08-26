¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤òÁ°¤Ë¹¹¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×Music Video½é¸ø³«¡ª³Ú¶ÊÇÛ¿®¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù·àÃæ¤Î¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¥ê¥¢¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¡£9·î23Æü(²Ð¡¦½Ë)¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¼«¿È½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é³«ºÅ¤Þ¤Ç¿ë¤Ë1¥ö·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Èà½÷Ã£¤«¤é¡¢¹¹¤Ê¤ë¿·¶Ê¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×¤ÎMUSIC VIDEO¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×¡Êºî»ìºî¶Ê¡§Fushi¡Ë¤Ïº£Ç¯4¶ÊÌÜ¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎºÇ¿·¶Ê¡£
¥Ð¥ó¥É¤Î½½È¬ÈÖ¤È¤â¸À¤¨¤ë¼ÀÁö¤¹¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¡¢¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼çÂÎ¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤ËÆ°¤²ó¤ë¥®¥¿¡¼¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥é¥¤¥ó¤òÁÕ¤ÇÂ³¤±¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ä¥¥á¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿Æþ¤êÁÈ¤ó¤À¥ê¥º¥àÂâ¡£³Æ¥Ñ¡¼¥È¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥Ð¥ó¥É¤ÎÀ®Ä¹¤òÊª¸ì¤ë¤è¤¦¤ËÌÄ¤ê¶Á¤¡¢¡ÖÂÁß¤¤¤Æ¡¢踠¤¤¤Æ¡¢¶«¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ë¾ÝÄ§¤µ¤ì¤ë¾¯½÷Ã£¤ÎÀÚ¼Â¤ÊÁÛ¤¤¤¬ÅÇÏª¤µ¤ì¤¿²Î»ì¤¬¶»¤ËÇ÷¤ë¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ÎÁ´³Ú¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿agehasprings¤Î¶Ì°æ·òÆó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿MUSIC VIDEO¤Ç¤Ïsashimi¥µ¥ó¥Á¡¼¥à(METEORA st.)¤¬¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥áÆâ¤Î¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê5¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¿´¾Ý¤òÅÇ¤½Ð¤¹²Î»ì¤È·ë¤Ó¤Ä¤¯¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¿¿¤ÃÇò¤À¤Ã¤¿¥¥ã¥ó¥Ð¥¹¤¬5¿§¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÇÅÉ¤êÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤¬Èþ¤·¤¤CG¤Î¸µ¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Í×½ê¤Ç¥¤¥ó¥µ¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤Î¶«¤Ó¤Î¥«¥Ã¥È¤Ï¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×ËÜÊÔ¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
MUSIC VIDEO¸ø³«¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³Æ²»³Ú¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤Î³Ú¶ÊÇÛ¿®¤â³«»Ï¡£¤Þ¤¿Æ±¶Ê¤Ï9·î24Æü¤ËCD¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×(ÆÉ¤ß:¥¦¥¹¥¤¥í¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤)¤Ë¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£²Ã¤¨¤ÆÁ°ºî¡Ö¥À¥ì¥â¡×¤Ë°ú¤Â³¤¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà½÷Ã£¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿É¬Ä°¤Î°ìËç¤À¡£¡üÇÛ¿®¾ðÊó
¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¤Ï¤³¤Á¤é
https://togenashitogeari.lnk.to/mirage_of_the_mind
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê 11th Single
¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×
9·î24ÆüÈ¯Çä
¡ÚCD¡ÜBlu-ray¡Û
ÉÊÈÖ¡§UMCK-5787
²Á³Ê¡§¡ï3,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ÚCD¡ÜDVD¡Û
ÉÊÈÖ¡§UMCK-5788
²Á³Ê¡§¡ï2,960¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãCD¡ä
01. ÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤
02. éçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ
03. ÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤(Instrumental)
04. éçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ (Instrumental)
¥É¥é¥Þ¥Ñ¡¼¥È¡§
05.Ìð¸þÅò¤Ë¹Ô¤³¤¦¤æ
06.¤¹¤Ð¤ë¤ÎÁêÃÌ
07.¥ë¥Ñ¤ÎÍ«Ýµ¤ÊÇº¤ß
¡ãBD¡¿DVD¡ä
01.¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
02.¡Öéçµ¤Ï°¥ËÌä¥Õ¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬ÉõÆþÆÃÅµ
¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷½¸¹ç³¨ÊÁ1¼ï¡¢Á´6¼ï¤Î¤¦¤Á¥é¥ó¥À¥à1¼ïÉõÆþ¡Ë
ÆÃÅµÅ¹ÊÞÆÃÅµ
¡¦¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê75mm¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¥²¡¼¥Þ¡¼¥º¡§´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡Ê56mm¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á2¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡ÊA4¥µ¥¤¥º/Á´1¼ï¡Ë
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§LÈÇ¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¡¦HMV¡§¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¡¦Amazon¡§¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È¡Ê19.5¡ß27.5Ñ¡Ë
¢¨¥á¥ó¥Ð¡¼¥½¥í³¨ÊÁ5¼ï¡ÜÁ´°÷³¨ÊÁ1¼ï ¹ç·×6¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï/³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤ÎÂ¾¶¦ÄÌÆÃÅµ
¥¤¥é¥¹¥È¥«¡¼¥É¡ÊÁ´1¼ï¡Ë
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡ÖÇöºÓ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡×¤´Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://togenashitogeari.lnk.to/fragile_violet_cd
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û ¡ÈÁÕÜü¤Î¶«¡É
2025Ç¯9·î23Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë
»þ´Ö¡§OPEN/16:30¡¡START/18:00
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
¥Á¥±¥Ã¥È¶â³Û¡§
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤»ØÄêÀÊ¡¡17,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ØÄêÀÊ¡¡13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ÀÊ 17,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ÀÊ 13,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ò¥¹¥Æ¡¼¥¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯ÀÊÃí°Õ»ö¹à¡Ó
¢¨¥¹¥Æ¡¼¥¸¸åÊý¤ÎÀÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½Ð±é¼ÔµÚ¤Ó¥¹¥Æ¡¼¥¸±é½Ð¤Î°ìÉô¤¬¸«¤Å¤é¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥ÈÆÃÅµ
¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëBIG¥¿¥ª¥ë¡×
¥µ¥¤¥º¡§Ìó1,200mm¡ß600mm
¢¨¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê LIVE in ÆüËÜÉðÆ»´Û¡×¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üºîÉÊ¾ðÊó
·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù
[Á°ÊÔ]
·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡ÙÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê
10/3¡Ê¶â¡Ë¸ø³«³«»Ï
[¸åÊÔ]
·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¡Ø¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡Ù¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£
11/14¡Ê¶â¡Ë¸ø³«³«»Ï
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
°æ¶Ü¿ÎºÚ¡§ÍýÌ¾
²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡§Í¼è½
°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡§ÈþÎç
³¤Ï·ÄÍ ÃÒ¡§ÆäÅÔ
¥ë¥Ñ¡§¼ëÍû
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡¦´ë²è¡¦À½ºî¡§Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
µÓËÜ¡§²ÖÅÄ½½µ±
²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§¶Ì°æ·òÆó(agehasprings)
·àÈ¼²»³Ú¡§ÅÄÃæ¥æ¥¦¥¹¥±(agehasprings)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¼êÅçnari
CG¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡§Å¢ ºÜ·° ÃæÂôÂç¼ù
´ÆÆÄ¡§¼ò°æÏÂÃË
¡ã¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ä
¡ÚÁ°ÊÔ¡Û ¡ÖÀÄ½Õ¶¸Áö¶Ê¡×
¹â¹»¤òÃæÂà¤·Ã±¿È¤Ç¾åµþ¤·¤¿°æ¶Ü¿ÎºÚ¤ÏÆ´¤ì¤Î¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Î²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¤È½Ð²ñ¤¤²»³Ú¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÌÜ³Ð¤á¤ë¡£ËÜ¿´¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤ë°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢Î¾¿Æ¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿²áµî¤ò»ý¤Ä³¤Ï·ÄÍÃÒ¡¢Å·³¶¸ÉÆÈ¤Î¾¯½÷¥ë¥Ñ¤È¤È¤â¤Ë¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ò·ëÀ®¡£Çº¤ß¤òÊú¤¨¤¿5¿Í¤Î¾¯½÷¤¬À¤¤ÎÃæ¤ÎÉÔ¾òÍý¤µ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¤¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¤òÃµ¤·»Ï¤á¤ë¡£
¡Ú¸åÊÔ¡Û ¡Ö¤Ê¤¡¡¢Ì¤Íè¡£¡×
¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¤ò·ëÀ®¤·¤¿¿ÎºÚ¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¸Î¶¿¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£Åí¹á¤Ï¼Î¤Æ¤Æ¤¤¿¥Ð¥ó¥É¡Ö¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥À¥¹¥È¡×¤È¸þ¤¹ç¤¦¡£¤½¤ì¤¾¤ì²áµî¤ò¹îÉþ¤·¤¿2¿Í¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿°ìÆ±¤Ï²áµî¤ò¾è¤ê±Û¤¨¥×¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¼Ò²ñ¤ÎÏÀÍý¤Ë¤Ê¤¸¤á¤º¥×¥í¤òÃ¦Âà¡£¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò·è°Õ¤¹¤ë¡£
¡ã¡Ö¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¥¯¥é¥¤¡×¤È¤Ï¡ä
¡ÖÅÜ¤ê¤â´î¤Ó¤â°¥¤·¤µ¤âÁ´Éô¤Ö¤Á¹þ¤á¡×
Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À½ºî¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¡£
¹â¹»¤òÃæÂà¤·¤Æ¾åµþ¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦°æ¶Ü¿ÎºÚ¤¬¡¢²Ï¸¶ÌÚÅí¹á¡¢°ÂÏÂ¤¹¤Ð¤ë¡¢³¤Ï·ÄÍÃÒ¡¢¥ë¥Ñ¤È¶¦¤Ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥È¥²¥Ê¥·¥È¥²¥¢¥ê¡×¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÊÉ¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÎÏ¶¯¤¯Á°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¤¬Ç®Îõ¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯4·î¤ËTVÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈSNS¤ÇÏÃÂê¤¬Ê¨Æ¡¢Âè7ÏÃ¤«¤éºÇ½ªÏÃ¤Þ¤Ç7½µÏ¢Â³X¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ëÅù¡¢ÇËÃÝ¤ÎÀª¤¤¤Ç¿Íµ¤¤ò³ÈÂç¡£Blu-ray&DVD vol.1¤ÏÎß·×½Ð²Ù¿ô2.3ËüËÜ¤òÆÍÇË¤·¡¢·à¾ìÈÇÁí½¸ÊÔ¤Î¸ø³«¤â·èÄê¤¹¤ëÅù¡¢²÷¿Ê·â¤¬Â³¤¯¡£
©Åì±Ç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó
