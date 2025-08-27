一青窈、トーク中に“本名”をサラリ 藤本美貴がすかさずツッコミ
歌手の一青窈（48）が26日深夜放送テレビ朝日系バラエティー『夫が寝たあとに』（毎週火曜 深0：15）に出演。本名をサラりと明かした。
【写真】楽しそう！アクティブな長男＆長女＆次女を公開した一青窈
現在、9歳長男、8歳長女、6歳次女の3人子どもを育てる一青に番組MCの藤本美貴が「お子さんたちは『ハナミズキ』とかがママの曲だって分かってる？」と質問。これに一青は「授業参観に行くと、『山口の母ちゃん来た』って」と語り出すと、藤本はすかさず「山口なんですね！」と反応した。
続けて一青は「『給食の時にながれてた！』とか。私がいるときも、うっすら校内放送で流れてる瞬間があったりと。まあでもそれも、山口の母ちゃんの歌」と子子どもたちの学校では“本名”で認識されていることを明かした。
一青は、ギタリスト・山口周平と2015年4月に結婚。同年11月に第1子長男、17年7月に第2子長女、19年5月に第3子次女を出産した。
