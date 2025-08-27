高校野球大好き芸人のかみじょうたけし（47）が自身のYouTube「かみじょうたけしの高校野球物語」を更新。独自の目線で今夏の甲子園球児ベストナインを選出した。

ルールは1校から1選手。先行は難しくなるが、「そうしないと横浜高校からだけとかなってしまう人も多いと思う」と説明した。

【かみじょうたけしの選んだベストナイン】

＜右投手＞鈴木欧音（鳥取城北）

＜左投手＞末吉良丞（沖縄尚学）

＜捕手＞横山 悠（山梨学院）

＜一塁＞田中 諒（日大三）

＜二塁＞奥村 凌大（横浜）

＜三塁＞高田 庵冬（仙台育英）

＜遊撃＞井上 蓮音（西日本短大付）

＜左翼＞白鳥 翔哉真（東洋大姫路）

＜中堅＞藤田 一波（智弁和歌山）

＜右翼＞横山 温大（県岐阜商）

右投手で選出した鈴木は、1回戦の仙台育英戦で5回途中から登板。4回を2安打無失点、5奪三振とインパクトを残した。かみじょうは「楽天の則本くんのような球質のストレートを投げる。プロで見たい」と称賛した。

左投手は仙台育英の吉川、京都国際の西村ら有力候補は多いが、「今回の頑張りを考えて」末吉を選んだ。

捕手は沖縄尚学の宜野座が“チームかぶり”で、山梨学院で打率・667の打てる捕手を選出した。

横浜からは特に守備が光った奥村凌を選出。中堅で「智弁和歌山史上最高の1番打者」と評価する藤田を選んだ。

かみじょうは自ら選んだベストナインを見直して「センターラインがめっちゃ厚い。強いね、これ」と自画自賛した。」