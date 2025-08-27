モデルの益若つばさ（39）が27日、自身のX（旧ツイッター）を更新。自身が設立したファッションブランド「イートミー（EATME）」についてつづった。

益若は原宿にあるイートミーの1号店閉店のニュース記事を引用し、「Yahoo!ニュースで知りましたが、私はEATMEのディレクターを4年前に退任しています」と投稿。

続けて「原宿本店1号店、11年間本当にお疲れ様でした。私にとっても思い入れのある大好きなお店。一時代を築いた素晴らしいブランドだと思います。長年支えてくださったファンの皆さんにも感謝です」と感謝の思いをつづった。

「ニュースは少し誤解されやすい表現もありましたが、EATME自体はこれからも続いていきます。私は退任しましたが、ぜひ今後も温かくブランドを見守っていただけたら嬉しいです」と呼びかけた。

さらに「そしてせっかくなので発表！！益若つばさ、今年、新しいブランドを立ち上げます！！楽しみにしていてください」と明かした。

イートミーは26日に公式インスタグラムで「8月末日をもって

約11年間という長い歴史に幕を下ろすこととなりました」と公表。「近隣にEATMEの店舗が増えたことで、皆さまにより快適にご利用いただける環境が整ったことから、このたび原宿店は役目を終えることとなりました」と説明している。