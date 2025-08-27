NACK5「BEYOOOOONDSのDOYOOOOOB!」（土曜深夜0・00）が27日、番組X（旧ツイッター）を更新。ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「BEYOOOOONDS（ビヨーンズ）」のメンバー・清野桃々姫（20）の活動休止を受け、コメントを発表した。

清野は26日、不安障害と診断され、当面の間活動を休止することを発表。復帰時期は明言せず「またいつかステージに立つことが楽しいと思いたい 必ず戻ります！勝手ながら少し時間をください」とつづっていた。

清野がメインパーソナリティーを務めている番組はXで「番組からのお知らせ」と題し、コメントを発表。「8/26、BEYOOOOONDSの公式サイトにて、メンバーの清野桃々姫さんが当面の間、休養されることが発表されました。これに伴い、清野さんがレギュラー出演している『BEYOOOOONDSのDOYOOOOOB!』は、休養期間中、BEYOOOOONDSから2名、OCHA NORMA から1名が交代でお届けいたします」と代打出演で放送すると発表した。

また「清野さんはこの番組を大切に思い、いつも明るい空気で包んでくれていました。スタッフ一同、その想いを強く感じています」とつづり、「そんな清野さんが作ってきた『ビヨドヨ』を、これまで通り、わいわいがやがや！時には真面目に、そして無茶振り要素も多めで…メンバーの皆さんやりスナーの皆さんと一緒に、楽しい放送をお届けしていきたいと思っています」とコメント。

最後に「引き続き番組への応援をよろしくお願いいたします」と結んだ。