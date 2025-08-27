ウォンジョンヨの人気コスメが『ちびまる子ちゃん』とコラボ！レトロかわいいデザインで全部欲しくなる…
コスメブランド「Wonjungyo（ウォンジョンヨ）」から、国民的人気作品『ちびまる子ちゃん』とのコラボアイテムが登場します。
ウォンジョンヨで好評のアイテムが、ちびまる子ちゃんの世界観をまとった限定デザインでラインナップ。
9月19日（金）に数量限定で全国発売するので、ぜひチェックしてくださいね。
「ウォンジョンヨ×ちびまる子ちゃん」懐かしく親しみのあるコラボ
プロデューサーのウォン・ジョンヨ氏も大ファンだという『ちびまる子ちゃん』と、夢のコラボが実現。
ウォンジョンヨで特に人気の4アイテムが、どこか懐かしくも親しみがある、ちびまる子ちゃんならではのレトロかわいい雰囲気をまとった限定デザインで登場します。
各商品に描かれたちびまる子ちゃんや、ピンクのチェック柄やキャラクターのパターン柄など、遊び心あふれるパッケージデザインにも注目してみて。
人気の“メイク前部分用シートパック”がコラボ仕様に！
ちびまる子ちゃんに登場するキャラクターのパターンがあしらわれた「ウォンジョンヨ 薬用モイストアップレディスキンパック C【医薬部外品】」（50枚入り：税込1980円）。
薬用タイプなので、メイク前に保湿しながら、肌荒れやニキビを防いでくれますよ。
シートにミシン目が入ったことにより、鼻周りやあご下の細かい部分にもより使いやすくなったそうです。
メイクアイテムも使うのがもったいないくらいのかわいさ…
まる子をはじめとしたキャラクターのパターンがあしらわれた「ウォンジョンヨ アクアグルー プライマー C」（税込2200円）は、ピンクカラーのパッケージがキュート。
通常品は水色なので、より限定感がありますよね。
皮脂吸着パウダーと皮脂固化パウダーが汗や皮脂をブロック。肌に潤いを与えながら密着し、1日中メイクをキープしてくれるという心強いアイテムですよ。
「ウォンジョンヨ エアリーフィルターパクト C」（各 税込2200円）は、パッケージはもちろん、パフやパウダーの刻印もコラボ仕様になっているのがポイント。
使うのがもったいないくらいのかわいさですよね。
フィルターをかけたような陶器肌をもたらすお直しプレストパウダーは、トーンアップや肌補正、テカリ防止と機能性も備えていて、1つ持っておくと便利。
自然な血色感を与える『01 プレーンピンク』と、透明感のある肌を演出する『02 プレーンラベンダー』の2色から選べます。
最後に、グロスのツヤ感とティントの色持ちを両立する「ウォンジョンヨ キャンディーグロウティント」（税込1540円）から、コラボ限定パッケージ&カラーをご紹介します。
パッケージには、リボンを付けたまる子をデザイン。
コラボ限定カラーの『102 ダスティーリボン』は、まる子のトレードマークでもあるプリーツスカートをイメージしたくすみレッドで、秋メイクにも映える色味ですよ。
ほのぼのとしたかわいいアイテムに癒されちゃうかも
毎日のスキンケアやメイクに欠かせない人気アイテムがコラボ仕様になったことで、使うたびにほのぼのとした気持ちになれそう。
ちびまる子ちゃんが好きな方へのプレゼントにもおすすめです。
数量限定での発売なので、気になる方は見逃さないでくださいね。
「ウォンジョンヨ×ちびまる子ちゃん」コラボコスメ 概要
発売日：9月19日（金） ※数量限定
取扱店舗：ウォンジョンヨ公式オンラインストア、アインズ&トルペ、アットコスメ、R.O.U、イオン、京王アートマン、ショップイン、チャーリー、ハンズ、マツモトキヨシ、プラザ、ローズマリー、ロフト（一部店舗除く）
「ウォンジョンヨ×ちびまる子ちゃん」ニュースページ
https://www.wonjungyobeauty.jp/
参照元：株式会社Rainmakers プレスリリース
