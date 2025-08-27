G大阪が27日、練習を公開した。途中、10分間ほど強い雨が降ったものの、3チームに分かれてのゲーム形式の練習など、ボールを使った実戦練習を約1時間半行った。

MF安部柊斗（27）は7月16日の天皇杯・山形戦と8月15日のJ1広島戦と出場2試合連続レッドカード。出場停止明けとなる31日の湘南戦にかける思いは強い。「試合が終わってホテルでポヤトス監督に誤りにいったら“何も気にすることはない。我々はファミリーだ”と言われた。梶居強化部長にも“柊斗の持ち味のアグレッシブをやめないで欲しい”とも言われた。2回目なんで繰り返さないように。チームに迷惑をかけて本当に申し訳ない思いで、試合に出られない間は反省期間でした」と話し「ガンバに来てほとんど貢献できていないんで」と汚名返上を誓った。

MFネタラヴィの町田移籍で守備的MFの定位置争いは激しい。23日の横浜FC戦で3点目の起点となる縦パスを通したMF美藤倫（23）も調子を上げている。この日の試合形式の練習では安部と美藤が激しいボールの奪い合いを演じた。

同じ守備的MFの鈴木徳真（28）は「みんなで切磋琢磨することが重要。そういった意味で（2人が）リアクションを示してくれているので、僕も負けないようにリアクションを示さないといけない。次の湘南戦に勝ってチームに流れを戻せることが大切」と説いていた。