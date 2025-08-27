【セブンセット「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」抽選販売】 9月5日～ 実施予定

セブンネットショッピングは、「Nintendo Switch 2（日本語・国内専用） Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット」の抽選販売を9月5日より実施する。

今回抽選の対象となっているのは、Nintendo Switch 2 本体に、10月16日発売予定の「ポケモン」シリーズ最新作「Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition（ダウンロード版）」がセットになった商品。

抽選応募には条件があるとのことだが、詳細については特設ページにて案内するとしている。

□セブンセット「Pokemon LEGENDS Z-A」のページ

Pokemon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition セット メーカー希望小売価格：53,980円

(C)2025 Pokemon. (C)1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。