銀座コージーコーナー「ディズニーヴィランズ」デザインのハロウィン焼菓子ギフト発売/2025年はトートバッグとブック形BOXが登場

銀座コージーコーナーは9月1日、全国の店舗とオンラインショップで「ディズニーヴィランズ」や「ミッキー&フレンズ」デザインのハロウィン限定焼菓子3品を数量限定で発売する。なお、福井県･京都府･鳥取県に取扱店はない。オンラインショップの販売期間は、9月1日10時から10月下旬ごろまで。

〈ハロウィン焼菓子ギフト全3品のラインアップ〉

◆「ディズニー ヴィランズトートバッグ(10個入)」

価格:税込1,760円

販売期間:9月1日〜10月31日

内容:マドレーヌ(バター、アールグレイ)各2個、クッキー(ホワイトチョコ、いちご、かぼちゃ)各2個

※いずれも個包装

『リトル･マーメイド』のアースラ、『ヘラクレス』のハデス、『眠れる森の美女』のマレフィセント、『ライオン･キング』のスカーをプリントしたクッキーと、かぼちゃのクッキー、マドレーヌを詰め合わせた。「ヴィランズトートバッグ」は、ディズニーヴィランズのダークな世界観をデザインした黒×白のシックなデザインで、『眠れる森の美女』のマレフィセントが王子と戦うシーンで変身した姿「マレフィセント･ドラゴン」をモチーフにしたオリジナルチャーム付き。

銀座コージーコーナー「ディズニー ヴィランズトートバッグ(10個入)」

◆「ディズニー ヴィランズブックBOX(8個入)」

価格:税込1,728円

販売期間:9月1日〜10月31日

内容:マドレーヌ(バター、紫いも、アールグレイ)各1個、クッキー(ホワイトチョコ)2個、クッキー(いちご)3個

※いずれも個包装

魔術書をイメージしたブック形ボックスに、『リトル･マーメイド』のアースラ、『ヘラクレス』のハデス、『ライオン･キング』のスカーをプリントしたクッキーと、マドレーヌを詰め合わせた。ブック形BOXは『眠れる森の美女』のマレフィセントと『ヘラクレス』のハデスをメインにヴィランズをクラシカルに表現し、インテリアとして飾りたくなるようなデザインに仕立てた。

銀座コージーコーナー「ディズニー ヴィランズブックBOX(8個入)」

◆「ディズニー ハロウィンパーティーボックス(14個入)」

価格:税込1,296円

販売期間:9月1日〜10月31日

内容:フルーリマドレーヌ(バター、いちご、ショコラ、パンプキン)各2個、クッキー(ホワイトチョコ、いちご、かぼちゃ)各2個

※いずれも個包装

仮装してハロウィンを楽しむ「ミッキー&フレンズ」をデザインしたボックスに、花形のフルーリマドレーヌと、ミッキーマウスやミニーマウスをプリントしたクッキーなどを詰め合わせた。ボックスは、フタを外すと身箱が花びらのように開く仕組みで、パーティーなどの際にシェアして楽しめる。中面のイラストの中には、ミッキーマウス型のマークを忍ばせている。

※はちみつを使用している商品があるため、一歳未満の乳児には食べさせないこと。

銀座コージーコーナー「ディズニー ハロウィンパーティーボックス(14個入)」

