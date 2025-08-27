8月10日に女優の二階堂ふみ（30）との結婚を発表した、お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）だが、今月19日放送の日本テレビ系の冠番組「カズレーザーと学ぶ。」で、同番組が9月2日で終了することが発表された。

「もともと、打ち切りの話が報じられていましたが、かなり中途半端な時期の終了。しかし、かなり早まった決断だったと思われます」（キー局関係者）

というのも、同番組の平均世帯視聴率は7月29日は6.1％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）。十分、健闘しているとはいえ、プライムタイムとしては、もう少し欲しいところだったようだ。しかし皮肉にも、結婚後初の放送となった8月12日の放送では8.0％で前回よりも1.9ポイントアップ。そして、同19日は8.5％にアップ。結婚による“ご祝儀”のような状態になっていた。

その一方、レギュラー出演するテレビ朝日系の「家事ヤロウ！！！」についても、今秋の改編での打ち切りが報じられていたが、こちらはかなり厳しい状況だという。

「出演していた中丸雄一の不倫騒動による出演休止などもあり、すでに、毎週火曜の放送ではなくなり、最近は小泉孝太郎と高嶋ちさ子がMCの『プラチナファミリー』の放送が増えていました。直近の『家事ヤロウ！！！』は8月12日に放送され5.7％。それに対して、『プラチナファミリー』の同19日の放送は8.7％で、レギュラー放送昇格は確実とみられています」（放送担当記者）

「サン！シャイン」（フジテレビ系）、「くりぃむクイズ ミラクル9」（テレビ朝日系）など、コンビでの出演も合わせれば現在、8本のレギュラーを誇る売れっ子のカズレーザーだが、2本減となると、大幅な収入減になり“金欠”にもなりかねない。

二階堂とは、カズのシェアハウスと二階堂が所有する都内の億ションを行き来する生活だと伝えられているが、新婚の彼にとっては、イタい限りだ。

