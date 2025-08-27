¡ÚÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë£¸åÊÔ¡Û»ö·ï¤¬Â³È¯¤·¤¿¥Æ¥ì¥¯¥é¤ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¥á¥¹¤òÆþ¤ì¤¿¡Ç01Ç¯²þÀµ
»þÂå¤´¤È¤ËÉ÷±ÄË¡¤Ï¤Ê¤¼²þÀµ¤µ¤ì¤Æ¡¢¸å¤ÎÀ¤¤Ë¤É¤ó¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤Î¤«¤òÃµ¤ëÉ÷Â¯¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¸¶ðÌÀ»á¤Î¡ØÉ÷±ÄË¡¡Ö²þÀµ¡×»Ë¡ÙÂè£³²ó¡£¸åÊÔ¤Ç¤Ï¥Æ¥ì¥¯¥é¤ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤¬µ¬À©¤µ¤ì¤¿¡Ç01Ç¯¤Î²þÀµ¤Ê¤É¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¡£
µ¬À©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤¬¸º¾¯
1998Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®ÈÎÇä¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥Ý¥ë¥Î±ÇÁü¤òÇä¤ë¶È¼Ô¤Ï¡¢¥¢¥À¥ë¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤ÎÈ¯Å¸·¿¤È¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ëµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ãÈ¿¼Ô¤Ë¤Ï±Ä¶È¤Î¡Ö¶Ø»ß¡×¤òÌ¿¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤¿¤Î¤À¡£½èÊ¬¤Ë¸ú²Ì¤ò¤â¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢°ìÄê´ü´Ö¶È¼Ô¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤ë¡ÖÄä»ß¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ±¤¸¼ïÎà¤Î±Ä¶È¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤ê¿·¤¿¤Ë³«¶È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ö¶Ø»ß¡×¤È¤¤¤¦¡¢°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤«¤¿¤Á¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÍÎÁ¤Î¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤Î¿ô¤Ï¸º¾¯¤¹¤ë¡£
¥Ý¥ë¥Î²èÁü¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¥¢¥À¥ë¥È¥µ¥¤¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ê¡¼¹¹ð¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¹¹ð¼ç¤«¤é¹¹ð¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¼Ô¤ËÁ÷¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥¤¥È¤âÂ¿¤¤¡£¤³¤ì¤é¤ÏÉ÷±ÄË¡¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â»Ü¹Ô¸å¤Ë¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌµÅ¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤ä±ÇÁüÁ÷¿®±Ä¶È¤Ø¤Îµ¬À©¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¡Ö¶õ´ÖÅª¤Ê³ÖÎ¥¡×¤Ë¤è¤ë¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£1984Ç¯¤ÎÉ÷±ÄË¡²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢¹¾¸Í»þÂå°ÊÍè¤ÎÍ·³Ç¤ÎàÊÉ¤Ë¤è¤ë³ÖÎ¥á¤Ï¡¢àË¡Î§¤Ë¤è¤ë¶õ´Öµ¬À©á¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÎÉ¹¥¤Ê½»´Ä¶¤ä³Ø¹»¤äÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÎÊÝ¸î¤¹¤Ù¤¶õ´Ö¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢¶È¼Ô¤¬Å¹ÊÞ¤ò»ý¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¾ðÊó¤¬¤ä¤ê¼è¤ê¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÂÐ½è¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
É÷Â¯Å¹¤Î¹¹ð¤Ë¤â¡Ö¶õ´Öµ¬À©¡×
°ìÊý¤Ç¡¢Å¹ÊÞ·¿¤ÎÉ÷Â¯Å¹¤Ï¹¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿¡£ÀÉ÷Â¯¤Î¹¹ð¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç¤â°ìÄê¤Îµ¬À©¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°ÊÔ¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢³¹¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯½»Âð³¹¤Ë¤Þ¤Ç»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀëÅÁ¥Ó¥é¤ä¥Á¥é¥·¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÉáÄÌ¤Î³¹¤Î¡¢Ì¤À®Ç¯¤â»ÈÍÑ¤¹¤ëÉáÄÌ¤ÎÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ËÊ¿µ¤¤ÇÅ½¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ã¯¤â¤¬Èý¤ò¤Ò¤½¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¹¹ðÀ©¸Â¶è°è¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö³Ø¹»¤ä¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¤«¤é200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤Ç¤Ï¡¢´ÇÈÄ¤ò·Ç¤²¤¿¤ê¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤ä¤êÊý¤Ï¡¢°ÊÁ°¤«¤é¤Î¶õ´Öµ¬À©¤Î±þÍÑ¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢À©¸ÂÃÏ¶è°Ê³°¤Ç¤â18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤Ë¤Ï¥Ó¥é¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤¬¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¡£¹¹ð¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¤ËÅ½¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥ó¥¯¥Á¥é¥·¤ä¥¹¥Æ¥«¥ó¡Ê¼Î¤Æ´ÇÈÄ¡Ë¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ÎÉáµÚ¤¬¤½¤ì¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ18ºÐÌ¤Ëþ¤Î¼Ô¤¬Î©¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤»Ý¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÉ¸¾Ï¤¬¹ñ²È¸ø°Â°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄê¤á¤é¤ì¡¢ÀÉ÷Â¯¤Î¶È¼Ô¤Ë¤Ï¤½¤ì¤ÎÄó¼¨¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£É÷Â¯Å¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤Ç¤è¤¯¡Ö18¶Ø¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò¸«¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÉ÷Â¯¤Ø¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤Î°ìÊý¤Ç¡ÖÉ÷Â¯±Ä¶È¡×¤Ïµ¬À©´ËÏÂ
¤Þ¤¿¡¢1998Ç¯¤Î²þÀµ¤Î¤â¤¦°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï³¤³°¤«¤é³°¹ñ¿Í½÷À¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤ÆÉ÷Â¯Å¹¤ÇÆ¯¤«¤»¤ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ä¥³¥ó¥Ñ¥Ë¥ª¥ó¤òÇÉ¸¯¤¹¤ë¶È¼Ô¤Ê¤É¤â¿·¤¿¤Ë¼è¤êÄù¤Þ¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£³°¹ñ¿Í¤ËÉÔË¡½¢Ï«³èÆ°¤ò¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê·º¤Ë½è¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÉ÷Â¯±Ä¶È¤Îµö²Ä¤Î·ç³Ê»öÍ³¤À¤È¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡Ö³°¹ñ¿Í½÷À¤ò°¶Àû¤·¤¿¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤ÏÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏÀÜÂÔ°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò±Ä¶È¤¹¤ë»ñ³Ê¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
Åö»þ¡¢Â¿¿ô¤Î¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¤æ¤¤µ¤ó¡×¤¬à¿Í¿ÈÇäÇãá¤È¤·¤Æ¹ñºÝÅª¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£1949Ç¯¤Ë¹ñÏ¢¤Ç·è¤á¤¿¾òÌó¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Â¾¹ñ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼Â»Ü¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦¹ñºÝ¾òÌó¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£À¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤É¤Î¹ñ¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¹ñÆâË¡¤ÇÂÐ½è¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
ÀÉ÷Â¯¤ËÂÐ¤¹¤ëÄù¤áÉÕ¤±¤¬¤è¤ê¸·¤·¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ä¥Ê¥¤¥È¥¯¥é¥Ö¤Ê¤É¤Î¶È¼ï¤Ø¤Îµ¬À©¤Ï´ËÏÂ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤é¤Î±Ä¶È¤¬¼Ò²ñÌäÂê¤Î²¹¾²¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤é¤¨Êý¤¬¿ê¤¨¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¼Ò²ñÅª¤Ë»ØÃÆ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¤òÇä¤êÊª¤Ë¤¹¤ë±Ä¶È¡×¤È¤µ¤ì¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉ÷Â¯±Ä¶È¡×¤È¡ÖÀÉ÷Â¯ÆÃ¼ì±Ä¶È¡×¤Î£²¤Ä¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¶èÊ¬¤µ¤ì¤¿¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÀ©Ìó¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¸áÁ°£°»þ¤ÇÊÄÅ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¸áÁ°£±»þ¤Þ¤Ç¤Ë±Ä¶È¤ò±äÄ¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¢¡¢Ìë·¿¤ÎÀ¸³è¤ò¤¹¤ë¿Í¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¯¡¢¾¦¶È¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ç¤Ï24»þ´Ö±Ä¶È¤¬Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤Î¤ËÉ÷±ÄË¡¤ÎÂÐ¾Ý¤ÎÅ¹¤À¤±¤¬Áá»ÅÉñ¤¤¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤Ç¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¶È³¦¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ò¶µ¤¨¤ë¥À¥ó¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤Ïµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤µ¤ì¤¿¡£¡Ç80Ç¯Âå°Ê¹ß¡¢¸øÌ±´Û¤Ê¤É¤Î¥µ¡¼¥¯¥ë³èÆ°¤Ç¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ëÃæ¹âÇ¯¤¬Áý²Ã¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÀµ¼°¼ïÌÜ¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢à¥À¥ó¥¹¤Ï·òÁ´¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤«¤¬¤ï¤·¤¤±Ä¶È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤á¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤¬ÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1996Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡ØShall we ¥À¥ó¥¹¡©¡Ù¤¬²ÐÉÕ¤±Ìò¤È¤Ê¤ê¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ï¹ñÌ±¤Î´Ö¤Ë¹¤¯¿»Æ©¤¹¤ë¡£Æ±ºîÉÊ¤ÏÃæ¹âÇ¯ÁØ¤ò±Ç²è´Û¤Ë°ú¤´ó¤»¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¥Ö¡¼¥à¤òµ¯¤³¤·¤¿¼þËÉÀµ¹Ô´ÆÆÄ¤Î·æºî¤Ç¤¢¤ë¡£´ÑµÒÆ°°÷¤Ï200Ëü¿Í¤òÃ£À®¤·¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ê¤É¤½¤ÎÇ¯¤Î±Ç²è¾Þ¤òÁí¤Ê¤á¤Ë¤·¤¿¤¦¤¨¡¢Á´ÊÆ¤ò´Þ¤à³¤³°19¥õ¹ñ¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ç04Ç¯¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¦¥®¥¢¼ç±é¤Ç¥ê¥á¥¤¥¯¤·¤¿¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µ¬À©ÂÐ¾Ý³°²½¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Î®¹Ô¤È¤È¤â¤Ë¡¢°¦¹¥²È¤ä´ØÏ¢ÃÄÂÎ¤ÎÅØÎÏ¤¬¼Â¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥À¥ó¥¹¶µ¼ø»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥À¥ó¥¹¶µ¼¼¤À¤±¤Ç¡¢¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ø¤Îµ¬À©¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÃË½÷¤¬¥Ú¥¢¤È¤Ê¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¡×¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¡ÖÃË½÷´Ö¤Îµý³ÚÅªÊ·°Ïµ¤¤¬²áÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¥ã¥Ð¥ì¡¼¤ä¥¯¥é¥Ö¡¢¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç½÷À½¾¶È°÷¤¬ÃËÀµÒ¤òÁê¼ê¤Ë°û¤ó¤À¤êÍÙ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÊüÇ¤¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤¿¡£¡Ö¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¤Ç¤Î¥À¥ó¥¹¤¬ÉÔ·òÁ´¤ÊÃË½÷´Ø·¸¤ËÎ®¤ì¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·üÇ°¤ÏÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢À¯Îá¤ÇÄê¤á¤ë¥À¥ó¥¹¶µ¼ø»ñ³ÊÇ§ÄêÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¼Ò¸ò¥À¥ó¥¹¤Ë¤·¤«ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥ë¥µ¥À¥ó¥¹¤ä¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¥¿¥ó¥´¤Ê¤É¤Î¶µ¼¼¤Ï»ñ³Ê¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢µ¬À©ÂÐ¾Ý¤Î¤Þ¤Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ËË¡Î§¤¬ÄÉ¤¤ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö»þÂåÃÙ¤ì¤ÎÉ÷±ÄË¡¤Î²þÀµ¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¿Í¤¬¸½¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ç01Ç¯¤Î²þÀµ¤Ï¥Æ¥ì¥¯¥é¤ä¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤¬É¸Åª¤Ë
21À¤µª¤ËÆþ¤ë¤ÈÉ÷±ÄË¡¤Ï¡¢½Ð²ñ¤¤¤òµá¤á¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¡Ö²ñÏÃ¡×¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¶È¼ï¤ò¤âµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë¼è¤ê¹þ¤ß¤Ï¤¸¤á¤ë¡£³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¾òÎã¤Çµ¬À©¤·¤Æ¤âÃË½÷¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿È¯¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥¯¥é¤È¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¥À¥¤¥ä¥ë¤¬¸·¤·¤¯µ¬À©¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¡Ç01Ç¯¤Î²þÀµ¤Ç¤¢¤ë¡£
Å¹ÊÞ·¿¤Î¥Æ¥ì¥¯¥é¤ÏÂ¾¤ÎÀÉ÷Â¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÊÝ¸îÂÐ¾Ý»ÜÀß¤Î¼þ°Ï200¥á¡¼¥ë¤¬±Ä¶È¶Ø»ß¶è°è¤È¤·¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¾òÎã¤Ç¤è¤ê¹¤¤ÈÏ°Ï¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£Ê¼¸Ë¸©¤Ê¤É¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸©ÆâÁ´°è¤Ç¤Î¿·µ¬³«¶È¤Î¶Ø»ß¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¬À©¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
É®¼Ô¤Ï¤³¤ÎË¡²þÀµÁ°¤Î1999Ç¯¤Ë¡¢Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼¥Æ¥ì¥¯¥é¡×¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£à¹ß¤êÃí¤°ÂÀÍÛ¤Î¸÷¤Î²¼¤ÇÌÀ¤ë¤¯¥Æ¥ì¥¯¥é¤ò³Ú¤·¤àá¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¡¢à¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ëá¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ËÓ¹¤é¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
½µËö¤Ë¤Ê¤ë¤È20Âå¤ÎÃËÀ¤¬¼«Ëý¤Î°¦¼Ö¤Ç¤ï¤ó¤µ¤«²¡¤·´ó¤»¡¢¥ï¥´¥ó¤ä»Í¶î¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¦¥È¥É¥¢·Ï¤¬Â¿¤¤¤È¼èºà»þ¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½÷À¤Î¤Û¤¦¤â¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¯¤ÆÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥â¥Ë¥¿¡¼¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö´é¤Î¸«¤¨¤ë¥Æ¥ì¥¯¥é¡×¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ÊÅ¹¤¬¸½¤ì¤ë¤Û¤É¡¢Åö»þ¤Ï¥Æ¥ì¥¯¥é¤¬Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î²þÀµ¤Çµ¬À©¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÅÅÏÃ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¶ÈÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡Ö½Ð²ñ¤¤·Ï¥µ¥¤¥È¡×¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤Àµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÂ¿ÍÍ¤Ê¶È¼ï¡¢¶ÈÂÖ¤ò¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿21À¤µª½éÆ¬¤ÎÉ÷±ÄË¡¤Ï¡¢°ìÉô¤Î°û¿©Å¹¤ÈÍ·µº»ÜÀß¤òµ¬À©¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Î1948Ç¯¤ÎÀ©ÄêÅö½é¤È¤ÏÂç¤¤¯ÍÍÊÑ¤ï¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
»þ¤¬·Ð¤Ä¤Ë¤Ä¤ìÁý²Ã¤·¤¿µ¬À©ÂÐ¾Ý¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÆÃ¤ËËÄÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬À¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢É÷±ÄË¡¤¬¿·¤·¤¤ÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¹çË¡Åª¤ÊÀ»º¶È¤Ï³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤¢¤ë¡£µ¬À©¤ÈÊÝ¸î¤ÏÉ½Î¢°ìÂÎ¤Î´Ø·¸¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
生島明