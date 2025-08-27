卓球パリ五輪日本代表の平野美宇選手が26日、自身のYouTubeを更新。女子世界ランキングで不動の1位に立つ孫穎莎選手（中国）の素顔を明かしました。

平野選手は6月に中国・超級リーグ「深圳大学チーム」への参加を表明。国際大会に出場するかたわら、孫選手や同ランキング4位の蒯曼選手らとプレーをともにしていました。

なかでも孫選手とはダブルスを組んで試合をすることも。前日にペアを組むことを知り、「緊張していたら、孫穎莎選手らみんなから『試合のことだけ考えればいいんだよ』って言ってもらいました」と励まされた平野選手。練習時間は試合前の1時間だけだったものの、「『こういうレシーブをしたほうがいい』『ここに打ったらいいよ』と言ってくださって、すごくうれしかった」とアドバイスを受けたことを明かしました。

またチームにも溶け込めている様子を明かした平野選手。「蒯曼選手と覃予萱選手が、毎日タピオカとかマンゴーヨーグルトを買って部屋に届けてくれた。USスマッシュに行ったときも、いつもは緊張するし話せないけど、チームメートなので挨拶できた」と、トップ選手との裏話を語りました。

8月後半から再び超級リーグに参戦予定。「そこでチームに貢献して、次のラウンドに必ず進出して、最後は優勝できるように頑張りたいです」と意気込みました。