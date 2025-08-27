スタバ、秋の新作グッズ“三日月を運ぶウサギたち”を描いたボトルやタンブラーなど発売

スターバックスコーヒージャパンは9月1日20時、公式オンラインストアで、期間限定グッズの先行販売を開始する。

三日月とウサギをモチーフにした、秋らしいデザインのステンレスボトルやタンブラーなどを取りそろえる。店頭販売は9月3日から。オンラインストアの発売時間は前後する可能性がある。

スターバックスコーヒージャパン『BUNNY BRINGS JOY』グッズの一例

〈中秋の名月をモチーフにしたグッズ〉

今回、秋に向けて発売する限定グッズのテーマは『BUNNY BRINGS JOY』。中秋の名月をモチーフに、三日月を運ぶウサギたちの旅をテーマとした。

スターバックスは、「“ウサギたちはあたたかさと豊かさの象徴である三日月を運ぶ旅に出ます。愛と祝福を分かち合うこの旅は、季節の恵みとやさしさをそっと広げていきます」としている。

発売商品の詳細は以下の通り。

◆オータムフェスティバル2025マグムーンベージュ414ml

月明りをイメージした柔らかなムーンベージュのマグカップ。“三日月を運ぶウサギたちの旅”をテーマとしたイラストを描いている。税込2,600円。

オータムフェスティバル2025マグムーンベージュ414ml

◆オータムフェスティバル2025コールドカップタンブラーラビットフィギュア473ml

三日月を運ぶウサギたちを描いた、冷たいドリンク専用のタンブラー。夜空をイメージしたネイビーを基調とし、フタ部分には月を運ぶウサギたちのフィギュアが入っている。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,400円。

オータムフェスティバル2025コールドカップタンブラーラビットフィギュア473ml

◆オータムフェスティバル2025ロゴコールドカップタンブラーナイトブルー710ml

冷たいドリンク専用タンブラー。夜の海をイメージしたブルーを基調に、表面の凸凹が特徴的なデザインに仕上げた。ストローには、舟に乗ったウサギのアクセサリーが付いている。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込3,500円。

オータムフェスティバル2025ロゴコールドカップタンブラーナイトブルー710ml

◆オータムフェスティバル2025ステンレスタンブラーMiiRムーンベージュ473ml

アメリカ･シアトル発のアウトドア用品ブランド「MiiR(ミアー)」のステンレスタンブラー。月明りをイメージした柔らかなムーンベージュを基調に、三日月を運ぶウサギたちを描いた。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れているという。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,200円。

オータムフェスティバル2025ステンレスタンブラーMiiRムーンベージュ473ml

なお「MiiR」では、収益の一部を、清潔な水や教育などが手に入らない地域の人々を助けるプロジェクトに使っている。ボトル底面に印字されたトラッキングコードから、商品の代金が何の取り組みに活用されたか、追跡することができる。

◆オータムフェスティバル2025ステンレスコールドカップタンブラームーンベージュ355ml

柔らかなベージュの冷たいドリンク専用タンブラー。宝石のカットような表面が特徴的なデザイン。真空二重構造ステンレスで保冷性に優れている。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,400円。

オータムフェスティバル2025ステンレスコールドカップタンブラームーンベージュ355ml

◆オータムフェスティバル2025コールドカップタンブラームーンベージュ710ml

冷たいドリンク専用の大容量タンブラー。月明りをイメージしたムーンベージュのグラデーションを基調とした。透明な本体の表面は、凹凸のあるデザイン。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込3,500円。

オータムフェスティバル2025コールドカップタンブラームーンベージュ710ml

◆オータムフェスティバル2025 3WAYステンレスタンブラーSTANLEYムーンベージュ591ml

アメリカ発のサーマルウェアブランド「Stanley(スタンレー)」のステンレスタンブラー。フタのカバーパーツを回転させることで「直接飲む」「ストローをさして飲む」「飲み口を閉じる」3通りの使い方ができる。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れている。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込6,250円。

オータムフェスティバル20253WAYステンレスタンブラーSTANLEYムーンベージュ591ml

◆オータムフェスティバル2025ベアリスタラビット

スターバックスのクマのキャラクター「ベアリスタ」がウサギに扮したぬいぐるみ。税込4,250円。

オータムフェスティバル2025ベアリスタラビット

〈『ANNIVERSARY 2025』グッズ〉

同時発売の『ANNIVERSARY 2025』グッズでは、スターバックスのロゴにも描かれている、ギリシャ神話に登場する人魚「サイレン」をモチーフにした。

◆アニバーサリー2025ステンレスTOGOタンブラー473ml

スターバックス店舗で提供する、持ち帰り用カップの形状をモチーフにしたステンレスタンブラー。スターバックスのロゴにも描かれている「サイレン」と海の生き物たちを描いた。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れている。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,800円。

アニバーサリー2025ステンレスTOGOタンブラー473ml

◆アニバーサリー2025ステンレスタンブラーサイレンテイル591ml

サイレンの尾を立体的に表現したステンレスタンブラー。白からピンクのグラデーションが特徴。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れている。フタは完全密封ではない。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込4,450円。

アニバーサリー2025ステンレスタンブラーサイレンテイル591ml

◆アニバーサリー2025カスタマイズポーチベアリスタ

「ベアリスタ」と海の仲間たちが彩るシリコンポーチ。表面に小さな穴が開いており、専用のチャームを自由に付け替えて楽しめる。サイレンに扮した「ベアリスタ」やサンゴ、ヒトデなど海の仲間たちを立体的なチャームで表現した。税込4,350円。

アニバーサリー2025カスタマイズポーチベアリスタ

〈秋の日本をモチーフにしたグッズ〉

また、秋の日本をモチーフにしたステンレスボトルとマグカップも同日に発売する。

◆Been There Series ステンレスボトルJAPANオータム473ml

「Been There Series」シリーズのステンレスボトル。紅葉や田園の稲穂を描き、色合いもオレンジと黄色で日本の秋を表現した。真空二重構造ステンレスで保温･保冷性に優れている。好きなドリンク1杯と無料で交換できるチケット付き。税込5,450円。

Been There Series ステンレスボトルJAPANオータム473ml

◆Been There Series マグJAPANオータム414ml

「Been There Series」シリーズのマグカップ。紅葉や田園の稲穂を描き、色合いもオレンジと黄色で日本の秋を表現した。税込2,600円。

Been There Series マグJAPANオータム414ml