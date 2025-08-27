総務省は、低軌道衛星を活用した通信網の国産化に乗り出す方針を固めた。

衛星の運用や地上設備を管理する国内事業者を支援し、米スペースＸの衛星通信網「スターリンク」など、先行する海外サービスに依存する状況からの脱却を目指す。国内で制御できる衛星通信網を整備することで、災害などの非常時の通信網を確保し、経済安全保障の強化につなげる。

２０２６年度予算の概算要求に、関連経費の金額を明示しない「事項要求」として盛り込む。衛星を制御する地上設備を国内に置くことなどを支援の条件とする方針だ。数年以内の事業開始を想定している。

国産化を目指す低軌道衛星の通信網は、高度数百キロ・メートルの軌道に数百〜数千基の衛星を飛ばす。高度数万キロの静止軌道衛星を利用する場合は衛星電話などが必要となるが、低軌道衛星では対応するスマートフォンなどの携帯端末で直接通信できる。地上の基地局からの電波が届かない地域でも通信が可能になるが、巨額の初期投資が必要となるため、整備費用の一部を国が補助し、国内事業者の参入を後押しする。

先行するスペースＸは７８００基以上の衛星を周回させ、日本など世界各地でサービスを展開している。国内ではＫＤＤＩがスターリンクを活用し、携帯電話の圏外地域でもメッセージを送受信できるサービスを今年４月に始めた。将来的には、山間部での建設工事や災害時の捜索活動などでの活用も想定している。

経済安保の観点で重要になるのが、衛星の向きや軌道を制御する地上設備の設置場所だ。海外への依存が強まると、有事などの際に一方的に利用できなくされる事態などが懸念される。

現在、低軌道衛星の直接通信に取り組むのは、スターリンクのほか楽天グループが出資する米ＡＳＴスペースモバイルなど海外勢に限られている。国内勢の参入が進まなければ、衛星通信分野での海外依存が続くおそれがある。

国内をカバーする低軌道衛星の通信網は、災害などで通信障害が発生した場合の活用なども期待される。２４年の能登半島地震では、専用のアンテナが必要なスターリンクの衛星通信が活躍しており、災害時の有用性が示されている。