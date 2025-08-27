「ドジャース６−３レッズ」（２６日、ロサンゼルス）

ドジャースが３連勝でナ・リーグ西地区首位の座をがっちりキープ。ロバーツ監督は試合後、珍しく「私としては完璧な試合だと思っている」と自画自賛した。

初回に１点を先制されるも、すぐさま敵失で追いついた。四回にはスタメン復帰したキケ・ヘルナンデス内野手の犠飛で勝ち越しに成功。六回にはスミスのソロ、代打・ロハスの中越え２点二塁打で突き放し、大谷翔平投手の右前適時打で一挙４点のビッグイニングを作り、ダメ押しした。

投げてはカーショーが初回に１点を失うも、三ゴロに打ち取ったアンドゥハーから打者１４人連続アウトの離れ業。中４日でのマウンドを考慮して７２球で降板させたが、しっかりとリリーフ陣がバトンをつないで逃げ切った。

「みんな良い打席を重ねていたし、ブルペンもきっちり仕事をしてくれた。だから私としては完璧な試合だと思っている」と指揮官。２安打１打点と奮闘したキケのスタメン起用、２点二塁打を放った代打・ロハス、そして継投のタイミングもハマった。「チームの状態もすごく良い感じだ」とにこやかな笑みを浮かべた。２位・パドレスが勝ったためゲーム差は１のままだが、上昇気流に乗ってきたチーム状態に手応えをつかんでいる様子だった。