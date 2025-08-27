マカロニえんぴつの楽曲「青春と一瞬」が、山梨県中央市の20周年記念事業テーマソングに起用。夕方の時報チャイムとして放送される。

マカロニえんぴつのはっとり（Vo）は、同市のふるさと大使を務めている。テーマソングの選定にあわせて、本楽曲をアレンジしたチャイム音源を市役所庁舎内および市内全域に流れる防災行政無線で時刻を知らせるチャイムとして放送し、今後は市内の小中学校の校内放送等でも活用される予定だ。

チャイムの放送は、9月3日に行われる20周年を周知する懸垂幕の掲揚式において発表され、同日より市役所庁舎及び防災行政無線での放送がスタートする。

・マカロニえんぴつ はっとり（Vo） コメント

故郷の5時のチャイムに自分の歌が使われる日が来るなんて、思ってもみませんでした！ここ中央市で感じた“青春”も詰まった歌です。大好きな地元の夕焼けと溶け合ってくれたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）