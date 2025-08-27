ぷらっとがＳ高、国内データセンターにおけるＩＮＴＭＡＸブロックチェーン実証開始◇ ぷらっとがＳ高、国内データセンターにおけるＩＮＴＭＡＸブロックチェーン実証開始◇

ぷらっとホーム<6836.T>がストップ高の１６７０円に買われている。午後２時ごろ、レイヤー２ソリューション「ＩＮＴＭＡＸ」を手掛けるスイスのリョダン・システムズ及びスカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>子会社のスカパーＪＳＡＴと共同で、国内データセンターを拠点としたＩＮＴＭＡＸブロックチェーンの実証を開始すると発表しており、好材料視されている。



今回行われる実証は、情報セキュリティー上の社会課題であるオンライン情報の改ざん防止やサービスユーザーのプライバシー保護の実現に向けて、Ｗｅｂ３型分散ネットワークを構築し、全国・全地球規模で安定稼働するＩＮＴＭＡＸの分散型インフラの確立を目的としたもの。ぷらっとは、ＩｏＴゲートウェイやセンサーなどのエッジデバイスとブロックチェーンを連携させる「ＴｈｉｎｇｓＴｏｋｅｎ」技術を提供。物理デバイスや現実世界の資産（ＲＷＡ）をトークン化し、ブロックチェーン上で管理・取引可能にすることで、現実世界とデジタル世界をシームレスに橋渡しするとしている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



