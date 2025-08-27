¡Ø¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡ÙÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤ÎÊüÁ÷·èÄê¤òÊó¹ð¡¡ÅìÌî¹¬¼£¤Ï¶Ã¤¡Ö¤¦¤ï¤µ¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ª¡×
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù¡Ê·î¡Á¶â¡¡¸å1¡§50¡Á¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤«¤é9·î29Æü¤«¤é´ØÅìÃÏÊý¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¤¹¤Ã¤«¤ê´ØÀ¾¿Í¡© ÀÄÌÚ¸»ÂÀ¥¢¥Ê
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢MC¤òÌ³¤á¤ëÀÄÌÚ¤È»õ¤Ë°áÃå¤»¤Ê¤¤¹ë²Ú¥Ñ¥Í¥é¡¼¿Ø¤¬½Ü¤ÊÏÃÂê¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÆÏ¤±¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¾ðÊóÈÖÁÈ¡£2023Ç¯10·î2Æü¤«¤éÈÖÁÈ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£Ç¯10·î¤ËÊüÁ÷2¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡£º£Ç¯4·î¤«¤é¤ÏÁ´ÍËÆü¤Ç2»þ´ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ËÏÈ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥Í¥é¡¼¿Ø¤È¤·¤Æ¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¡¢µÈÅÄ·É¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ë¡¢¹õÅÄÍ¡Ê¥á¥Ã¥»¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ë¡¢¾®äØÀéË¡¢¶¶²¼Å°¤Ê¤É¤¬Ì¾Á°¤òÏ¢¤Í¤ë¡£¿Ê¹Ô¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ÏÆ±¶É¤ÎÆ£ËÜ·Ê»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¶¶ËÜÏÂ²Ö»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£
¡¡ÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¤¯¤¹¶Ì¤ò³ä¤ë¤È¡Ö½Ë¡Ø½Ü´¶LIVE ¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡Ù´ØÅìÃÏÊý¤ÇÊüÁ÷·èÄê¡ª¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥²¥¹¥È¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤Ï¡Ö¤¦¤ï¤µ¤Ï¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡ª¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¤¹¤´¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¶Ã¤¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢´ØÅìÃÏÊý¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤Ë¡ÖÉâÂÎ©¤Ä¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤ÇÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤Ë¥¨¡¼¥ë¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÀÄÌÚ¥¢¥Ê¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÃÏ¤ËÂ¤Ä¤±¤Æ¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Î¥Ñ¥Í¥ë¿Ø¤ÎÌ¾Á°¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤êµó¤²¤Æ¡ÖÎÏ¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
