株式会社マウスコンピューターは8月27日（水）、直販サイトで「半期決算セール」を開始した。対象製品が最大8万円OFFになる。期間は9月17日（水）10時59分まで。

クリエイター向けPCブランド「DAIV」も対象。ノートPC、デスクトップPCのいずれにも割引きが設定されている。

ノートPCの対象製品は、プロセッサーにインテル Core i7-13650HX、GPUにNVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを採用する「DAIV R6-I7G50SR-A」。メモリ16GB/ストレージ500GBのモデルが通常21万9,800円から2万円引き、メモリ32GB/ストレージ1TBのモデルが通常25万9,800円から4万円引きとなっている。

NVIDIA Studio 認定モデルのデスクトップPC「DAIV KM-I7G70」は通常34万9,800円から2万円引き。インテル Core Ultra 7 プロセッサー 265、GeForce RTX 5070、メモリ32GB、ストレージ2TBを搭載している。

このほかmouseやG TUNEブランドの製品もセール対象に含まれている。最大額の8万円引きとなるのはゲーミングブランドG TUNEのデスクトップPC「G TUNE FG-A7G7T」。

セール名

半期決算セール

セール期間

2025年8月27日（水）～9月17日（水）10時59分