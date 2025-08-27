15時の日経平均は71円高の4万2465円、アドテストが98.59円押し上げ 15時の日経平均は71円高の4万2465円、アドテストが98.59円押し上げ

27日15時現在の日経平均株価は前日比71.25円（0.17％）高の4万2465.65円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は697、値下がりは847、変わらずは73。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を98.59円押し上げている。次いで中外薬 <4519>が35.35円、ＳＢＧ <9984>が22.28円、東エレク <8035>が11.14円、ニコン <7731>が10.13円と続く。



マイナス寄与度は25.12円の押し下げでファストリ <9983>がトップ。以下、リクルート <6098>が22.18円、コナミＧ <9766>が14.35円、ダイキン <6367>が11.31円、ファナック <6954>が8.61円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は電気・ガスで、以下、空運、非鉄金属、陸運と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、サービスが並んでいる。



※15時0分7秒時点



株探ニュース

