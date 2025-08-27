大泉洋『SONGS』での奮闘を振り返る特別版放送決定！「7年間で今日がいちばん楽しい！」
大泉洋がNHK『SONGS』責任者に就任してから7年。これまでアーティストの魅力を最大限に引き出すため、トークやロケで“奮闘”を続けてきた。9月4日放送回は、そんな「大泉洋の奮闘記」を、番組ナレーター戸次重幸と大泉自らが振り返る特別版となる。
■桑田佳祐、Mrs. GREEN APPLE、福山雅治ら豪華アーティスト登場
大泉と戸次が、これまで『SONGS』で披露された曲の中から選ぶ「俺のプレイリスト」を紹介。
登場するアーティストも超豪華。桑田佳祐、薬師丸ひろ子、Mrs. GREEN APPLE、高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）、福山雅治、SEVENTEEN、久保田利伸、THE ALFEE、玉置浩二…『SONGS』の歴史に刻まれた名シーンがよみがえる。
収録中「7年間で今日がいちばん楽しい！」と思わず口にした大泉。いったいどんな蔵出し映像が見られるのか、放送を楽しみに待とう。
■大泉洋「キラーチューン！」をスタジオで披露
さらに大泉は歌手として、最新曲「キラーチューン！」をスタジオで披露。アップテンポの今回の曲で、ダンスに挑戦することが決まったという大泉。いったいどんなパフォーマンスになったのか。大泉の最新の奮闘にも注目だ。
■番組情報
NHK総合『SONGS ベストセレクション～大泉洋の奮闘記～』
09/04（木）22:00～22:45
再放送：09/08（月）24:35～25:20
出演： 大泉洋 戸次重幸
VTR出演：絢香 岡村和義 奥田民生 久保田利伸 GLAY 桑田佳祐 さだまさし THE ALFEE JUJU Superfly SEVENTEEN 高橋真梨子 玉置浩二 BEGIN 福山雅治 Mrs. GREEN APPLE 美輪明宏 薬師丸ひろ子 山崎育三郎 他（五十音順）
楽曲：大泉洋「キラーチューン！」
