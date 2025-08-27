WBOフェザー級王者エスピノサ

WBAバンタム級休養王者の堤聖也が、自身のXを更新。遠征中のメキシコで、無敗の強豪王者とスパーリングしたことを明かすと、日本人ファンからは驚きの声が上がっている。

異国の地で豪華な対戦が実現した。8月上旬からメキシコ・グアダラハラでスパーリング合宿を行っている堤がスパーリングを行ったのは、2階級上のWBO世界フェザー級王者、ラファエル・エスピノサ（メキシコ）。同級でも異例といえる長身を生かして27戦27勝、23度のKO勝利を誇る人気のチャンピオンだ。

堤は「ラファエル・エスピノサチャンピオンとスパーリングでした 本当に貴重な経験に感謝します」と記して、2ショット写真やスパーの様子を写真で公開。身長166センチの堤の横に並ぶ同185センチのエスピノサは、頭一つ分飛び出しているように見える。この投稿には日本人ファンも多数反応した。

「めっちゃ見たいこのスパー…」

「エスピノサでっけぇ！！！どうやって攻略するかのプラン聞いてみたい」

「豪華だ…」

「これは見たい」

「エスピノサでかすぎる笑笑」

「すげ〜！！！！ 何より身長差がえぐいな！」

「デカいのは知っておりましたが、並ぶと際立ちますね」

目の負傷により休養王者となっている堤だが、現在は復帰に向けてトレーニングに励む。20センチほど身長差がある強豪とのスパーは堤にとっても大きな財産となったようだ。



（THE ANSWER編集部）