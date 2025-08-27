三菱自、今期最終を75％下方修正

三菱自動車工業 <7211> [東証Ｐ] が8月27日後場(15:05)に業績修正を発表。26年3月期の連結最終利益を従来予想の400億円→100億円(前期は409億円)に75.0％下方修正し、減益率が2.4％減→75.6％減に拡大する見通しとなった。

なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。



株探ニュース



会社側からの【修正の理由】

通期の連結業績予想につきましては、米国関税措置影響の見直しや各国での販売競争激化による販売台数の減少と販売費の増加、インフレによるコスト悪化を織り込み、上記の通り修正いたします。なお、通期の連結業績予想の前提となる為替レートは、1米ドル145円、１ユーロ162円を見込んでおります。また、グローバル販売台数の見通しは、869千台に変更しております。

