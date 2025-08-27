ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2025年8月27日(水)より秋の学生向けプロモーション『ユニハロ』を実施！

プロモーションの一環として、俳優の「水戸由菜」さんやモデルの「ゆめぽて」さんらが出演するショート動画が公開されました。

動画では、「King Gnu」とのコラボ楽曲にのせて、ハロウィーンイベントの“最悪で最高”な一日が描かれます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン “秋の学生向けプロモーション『ユニハロ』”ショート動画公開

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

プロモーション開始日：2025年8月27日(水)動画公開日時：2025年8月27日(水) 15時頃〜関連イベント：『ハロウィーン・ホラー・ナイト』(2025年9月5日〜11月3日)、『ハハハ！ ハロウィーン・パーティ』(2025年9月4日〜11月3日)

学生がハロウィーンシーズンのパークを満喫できるよう、秋の学生向けプロモーション『ユニハロ』が実施されます。

プロモーションにあわせて、ハロウィーンの“最悪で最高”な一日を凝縮したショート動画が期間限定で公式WEBサイト、X、YouTube、Instagram、TikTokで期間限定配信されます。

“最悪で最高”な一日を凝縮したショート動画

ショート動画では、俳優の「水戸由菜」さんとモデルの「ゆめぽて」さんが学生役として出演。

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

『ハロウィーン・ホラー・ナイト』の狂暴なゾンビと踊ったり、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

ホラー・メイズに絶叫したりする様子が描かれています。

ほかにも、超刺激的なアトラクションや秋限定のフード、ゾンビとのユニークな自撮り撮影など、友だちと全力で楽しむ一日を勢いあふれる映像で描き出します。

King Gnuとのコラボ楽曲「SO BAD」

動画のテーマソングは、『ゾンビ・デ・ダンス』と「King Gnu」との初コラボレーションで生まれたオリジナル楽曲『SO BAD』です。

「King Gnu」の「常田大希」さんが今回のコラボレーションのために作詞・作曲を手掛けました。

ゾンビもゲストも踊り狂うほどエネルギッシュでダンサブルなサウンドが特徴的な楽曲です。

新曲『SO BAD』のフルバージョンは、2025年9月5日(金)に発表される予定です。

人気インフルエンサーも出演

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

動画の後半には、SNSで話題の人気インフルエンサー「もんた」さん、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「末吉9太郎」さん、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「うざみ」さん、

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

「ののち」さんの4名が1シーンずつ出演します。

個性あふれる4名と「水戸由菜」さん、「ゆめぽて」さんたちのユニークな絡みのシーンにも注目です。

おトクに楽しめる「関西 NO LIMIT! パス」

関西2府4県(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)に在住の学生は、「関西 NO LIMIT! パス」でお得にパークを満喫できます。

このパスは、中学生・高校生を対象とした割引も設定されています。

※18歳でも高校生の場合は中人（12歳〜17歳）の価格が適用されます。

チケットの購入時および来場時には、公的証明書の提示が必要です。

ハロウィーン・ホラー・ナイト

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2025年9月5日(金)〜11月3日(月)

日が沈むとパークに大量のゾンビがさまよい歩く、絶叫間違いなしのイベントです。

熱狂的な音楽にあわせてゾンビもゲストも踊り狂う『ゾンビ・デ・ダンス』では、「King Gnu」との初コラボレーションが決定しています。

ハハハ！ ハロウィーン・パーティ

画像提供：ユニバーサル・スタジオ・ジャパン

開催期間：2025年9月4日(木)〜11月3日(月)

昼には、子どもから大人まで楽しめる『ハハハ！ ハロウィーン・パーティ』が開催されます。

DJピカチュウやDJゲンガーたちとダンス・バトルを繰り広げる『ポケモン・アンストッパブル・ハロウィーン・パーティ』が新登場。

ほかにも、仮装したミニオンたちとのグリーティングなどが楽しめます。

学生が主役となる秋のプロモーション『ユニハロ』。

友人たちと“最悪で最高”な思い出を作れるハロウィーンイベントの魅力が詰まったショート動画に注目です。

お得なパスを活用して、この秋だけの特別な体験が楽しめます。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン“秋の学生向けプロモーション『ユニハロ』”の紹介でした。

