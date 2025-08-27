北海道付近にある低気圧やそこからのびる寒冷前線などの影響で、27日(水)は日本海側を中心に雨が降っています。金沢では1時間に56ミリの非常に激しい雨が降りました。発達した雨雲による急な雷雨に見舞われるところもありそうです。

27日午前9時の天気図です。北海道の北に中心を持つ低気圧は発達していて、寒冷前線が日本海側沿岸の地形に沿うようにしてのびています。

寒冷前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、前線付近は大気の状態が非常に不安定になっています。前線の南側には発達した雨雲があり、昼過ぎから夜のはじめごろにかけて日本海側の各地で雨が強まるところもある見込みです。

27日の午前中は局地的に雷をともなって雨が強まり、金沢では午前11時までの1時間で56ミリの非常に激しい雨を観測しました。

27日の雨と風の予想ですが、昼過ぎ以降は夕方にかけて北陸など日本海側では雨が残るでしょう。

低気圧の中心に近い北海道では雨風ともに激しくなりそうです。

また、西日本から東日本の内陸部では急な雷雨のおそれがあり注意が必要です。

石川県内の雨と風の予想ですが、加賀を中心に27日夜のはじめごろにかけて雨が降り続く見込みです。

降り方は、午前中ほどの激しさはないものの、地盤が緩んでいるところもあるため土砂災害への注意・警戒は必要です。

27日は日本海側を中心に雨が降る見込みです。北海道では、28日(木)正午までの24時間の予想雨量が多いところで80ミリになっています。

北陸は、雨雲が急速に発達し雷雨に見舞われるおそれがあります。石川県では、加賀を中心に雨が降る見込みです。28日正午までの24時間の予想雨量は多いところで50ミリです。

27日夜遅くにかけて低い土地の浸水、土砂災害、川の増水に注意・警戒してください。