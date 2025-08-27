足立梨花、膝上ミニで美脚スラリ ディズニー満喫ショットに「憧れのスタイル」「眼福」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】女優の足立梨花が26日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーシーを満喫する写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】足立梨花、美脚スラリのミニ丈姿
足立は「風が強くて前髪終了」とつづり、東京ディズニーシーでの写真を公開。白いトップスにミニ丈のスカートを合わせ、スラリと伸びる美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「憧れのスタイル」「眼福」「脚が綺麗すぎる」「可愛くて癒やされる」「ディズニーデートしたい」「素敵な笑顔」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
