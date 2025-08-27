ガバッと着るだけ！【しまむら】体型カバーも叶う♡「高見えワンピース」

ガバッと着るだけでコーデが完成するワンピースは、忙しい朝や暑い日の心強い味方。中でも【しまむら】の幅広いラインナップなら、さまざまなテイストのアイテムがゲットできます。そこで今回は、きれいめなプチプラミックスコーデが得意な@__koko.oさんがおすすめする高見えワンピースをピックアップ。「体型カバーも叶うシルエットでお気に入りたち」と太鼓判を押す、注目のアイテムをご紹介します。

袖のフレアで腕スッキリを狙える

【しまむら】「ソデフレアロングOP」\1,969（税込）

ふわっと広がる袖のフレアが、自然に腕まわりをスッキリ見せてくれそうなロングワンピース。ブラックのシックな色味で高見え感と上品さを演出しつつ、計算されたシルエットで1枚でも地味にならないのが魅力です。ほどよいゆとりがあるので、残暑の時期も快適に着られそう。小物やシューズで雰囲気を変えれば、ワンマイルからお出かけコーデまで幅広く活躍する予感。

位置を変えて楽しめるフリルが◎

【しまむら】「フリルキャミワンピース」\1,969（税込）

フリルディテールが愛らしいキャミワンピは、フリルの位置を変えることで表情の違いを楽しめるのが魅力。フリルを肩紐にして甘さを添えたり、フリルを下げてビスチェ風にしてすっきり大人っぽく見せたりと、気分や体型に合わせたアレンジが可能です。秋になったら、長袖インナーをレイヤードするのもおすすめ。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@__koko.o様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M