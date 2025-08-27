Snow Man佐久間大介＆渡辺翔太、インスタ同時更新「俺が撮った」写真に注目集まる「撮り合いっこしてる？」「なべさく最強」
【モデルプレス＝2025/08/27】Snow Manの佐久間大介と渡辺翔太が8月25日、自身のInstagramを更新。同じ内容の投稿を同時公開し、話題を集めている。
【写真】スノメンバー同時投稿写真は撮り合い？
8月23日・24日にバンコク郊外のインパクト・ムアントーンターニー・チャレンジャーホール1〜3にて開催された「SUMMER SONIC BANGKOK」の1日目に登場したSnow Man。佐久間は「タイトル付けてください！」と黒いソファでくつろぐオフショットを投稿。また、渡辺も「タイトル付けてください」と同様の場所で休憩する姿を公開した。
渡辺の投稿に対し、佐久間は「俺が撮ったやつ！ちなみに俺がこの写真につけた名前は『フェスガキ』ね！」とコメント。ファンからは「なべさく（渡辺と佐久間の愛称）最強」「撮り合いっこしてる？」「仲良しすぎて尊い」「マブダチ感よすぎる」「やること全てが癒し」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐久間大介＆渡辺翔太がInstagram同時更新
◆渡辺翔太の投稿に佐久間大介が反応
