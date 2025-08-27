FRUITS ZIPPER早瀬ノエル、あのファンになったきっかけの番組「私が想像していたものと全然違った」
【モデルプレス＝2025/08/27】FRUITS ZIPPER（フルーツジッパー）の早瀬ノエルが26日、歌手のあのがパーソナリティを務めるラジオ番組「あののオールナイトニッポン0（ZERO）」（ニッポン放送／毎週火曜深夜3時〜）に出演。あののファンになったきっかけを明かした。
【写真】早瀬ノエル＆あのが共演 ラジオオフショット
以前からあののファンを公言している早瀬。デビュー前は「元々アイドル全然詳しくなくて」とアイドルについて色々と調べていく中、YouTubeで「あるある発見バラエティ 新shock感 それな！って言わせて」（テレビ東京系／2017〜2019年）に出演していたアイドル時代のあのを見たと振り返った。「初めて見るタイプのアイドル。私が想像していたものと全然違ったので『すごい良いなぁ』って」とあののファンになったきっかけを告白した。
また、元々は「音楽をやりたくて。その時17歳とかだったんですけど、『どうしようかな』って考えていて」と今後の活動について考えていたところ、偶然にも「FRUITS ZIPPERの話が来て『やってみるか！まだ17歳だし』と思って、思い切って始めてみた」とアイドルとしての活動を始めるきっかけについても話した。
服が好きという共通点を持つ2人。早瀬は、あののInstagramに投稿されるファッションのコーディネートを「結構参考にしたり」と告白し、「すごい好きで、選んでる雰囲気の物とか」とファッションの好みが合うと明かした。他にも「洗濯、めっちゃ放置しちゃう。掃除も結構ギリギリ…寝るの好き」と次々にあのとの共通点が飛び出し、あのから「ズッ友です！一緒すぎる」と語りかけられると、思わず笑う場面もあった。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
