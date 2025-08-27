中川翔子「どーしてもカルビが」おうち焼肉の様子公開「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/08/27】タレントの中川翔子が27日、自身のInstagramのストーリーズを更新。自宅での手作り焼肉の様子を公開した。
【写真】中川翔子、おうち焼肉の様子公開
中川は「おうち焼肉、どーしてもカルビが食べたかったからめちゃ大満足」とコメントし、自宅で焼いた肉料理やサラダ、野菜などバランスの良い手料理を披露した。現在双子を妊娠中だが、「こんなにカルビ！カルビ！みたいに洗脳されたみたいな感じは双子から指令がでてたんかな」と不思議そうにつづっている。
この投稿に、ファンからは「美味しそう」「プロ級」「料理上手」「完璧」「食べたい」「手料理最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
