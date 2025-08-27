フリーアナウンサーの中川安奈さんが自身のインスタグラムを更新。

「週刊プレイボーイ」のグラビア撮影でのオフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「みなさんはどれがお好みですか」 グラビア撮影のオフショット公開





中川安奈さんは「ニット大好きなので、この衣装のときが1番自然体だったかもしれない♥2枚目以降はオフショット！」と綴ると、写真をアップ。







投稿された画像では、黒いドレスや、白いトップスなど様々な衣装を身に着けてポーズを取る、中川安奈さんの姿が見て取れます。







続けて、中川安奈さんは「みなさんはどれがお好みですか」「そのほかの装いも週プレやデジタル写真集でチェックしていただけるとうれしいです」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「カッコいいですよ 雰囲気がいつもと違いますし。」・「また斬新でステキです♥♥」・「どれも素敵すぎます♥♥♥」などの反響が寄せられています。



中川安奈さんは、日々ＳＮＳを更新。お仕事やプライベートの様子を紹介しています。







【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】

生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







