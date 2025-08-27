ドラマ「ザ・ソプラノズ 哀愁のマフィア」などで知られた俳優のジェリー・アドラーさんが死去した。96歳だった。同ドラマで、主人公“トニー”ことアンソニー・ジョン・ソプラノの相談相手“ヘッシュ”ことハーマン・ラブキン役などで知られたアドラーさんが他界したことが23日、友人である画家のフランク・J・ライリー氏によって明かされた。



【写真】晩年は歩行器を使用することもあった

アドラーさんはドラマ「グッド・ワイフ」やそのスピンオフ作「グッド・ファイト」にも出演、主人公のかつてのパートナーで現在は裁判官のハワード・ライマンを演じたほか、「レスキュー・ミー NYの英雄たち」での消防局長などでも知られた。



有名な演技指導者ステラ・アドラー氏のいとこだったこともあり、そのキャリアの多くを舞台で過ごし、ブロードウェーでは50作品以上に出演、1956年の「マイ・フェア・レディ」では進行管理を務めた。その後になって映画界にも進出、ウディ・アレン監督の「マンハッタン殺人ミステリー」などに出演していた。



（BANG Media International／よろず～ニュース）