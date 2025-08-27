Image: Shutterstock

まさかの理由だった！

電気自動車をお持ちの方、充電するときはあまり近くに立たない方がいいかもしれません。

新しい研究によると、電気自動車の急速充電器周辺の空気には、通常の都市部の大気の約2倍の危険な微小粒子（PM2.5）が含まれていることが分かりました。

カリフォルニア大学ロサンゼルス校の研究チームは、ロサンゼルス都市圏の50基の充電器（Teslaのスーパーチャージャーがほとんど）を測定しました。その結果、微小粒子の濃度は、1立方メートルあたり15〜20マイクログラムとなっていたのです。

これはロサンゼルス市内の平均的な都市値7〜8マイクログラムよりもはるかに高く、ガソリンスタンドの平均値（約12マイクログラム）さえも上回る結果でした。

さらに研究では、測定した充電器の約半数が、世界保健機関の大気質ガイドラインを超えてることも判明。 テスラはこの件についてのコメント要請に応じていません。

何が原因？

環境に良いと謳われる電気自動車から不健康な空気を吸い込んでしまっていることに加え、その危険な微小粒子を出す急速充電ステーションが、アメリカではすでに数千カ所も建設されていることも問題です。

充電器に内蔵されたファンが充電ポイント付近に空気を直接吹き出し、その風がタイヤの粉塵や道路の砂粒などを巻き上げてしまうのが原因です。

米エネルギー省のデータを基にしたブルームバーグの推計によると、全米には1万1400カ所の急速充電ステーションがあり、そのうち700以上は2025年の第2四半期に新設されたものだそうです。2026年までにさらに数百基が建設予定です。

研究の共著者でカリフォルニア大学ロサンゼルス校公衆衛生大学院のポスドク研究員Yuan Yao氏は、LA Timesに「EVの普及が本当にクリーンなものになるようにしたいのです」と語っています。

EV充電で汚染を避けるには？

研究を率いたカリフォルニア大学ロサンゼルス校の環境衛生学教授Yifang Zhu氏によると、充電器から離れるほど空気の質は改善するとのこと。

Zhu氏はInside EVsに次のように説明しています。

「私たちはさまざまな距離で測定しましたが、特に汚染度が高かったのは充電器の電源キャビネット付近でした。 幸い、数メートル離れるだけで濃度は大幅に下がり、数百メートル離れれば背景レベルと変わらなくなります」

研究チームは「EV充電、特に急速充電ステーションの拡大に合わせて、充電設備自体から出る可能性のある排出物にも注意すべきだ」と指摘しています。

「吸っても安全なレベルの微小粒子は存在しません。EV急速充電器周辺の濃度は周辺の約2倍です。 私たちはロサンゼルスの50基を調べ、電源キャビネット付近でより高い値を確認しています。ブレーキやタイヤ由来の金属粒子の痕跡も見つかりました」

それでもガソリン車よりはずっとマシ

とはいえ、ガソリン車の方が環境にも健康にもはるかに有害なのは間違いありません。ガソリンの排気にはベンゼンをはじめとする発がん性物質や有機化合物が含まれており、気候変動の大きな要因でもあります。

ハーバード大学公衆衛生大学院のJoe Allen教授（大気質専門家）は、「私はガソリンスタンドで給油するより、EVを充電する方をずっと選びますね」とLA Timesにコメントしています。