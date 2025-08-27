立憲民主党の小沢一郎衆議院議員が2025年8月26日にXを更新。「コメは買ったことがない」という失言で、5月に農林水産大臣を辞任した江藤拓衆議院議員が自民党の新組織「農業構造転換推進委員会」の委員長に就任することを受け、厳しく批判した。

「全国の生産者をここまで追い込み...」

米の高騰が問題となっていた5月、政治資金パーティーの中で「（私は米を）買ったことがありません。支援者の方がたくさん下さるのでまさに売るほどある」などと発言した江藤拓前農相。その後、「定期的に米は買っている」と釈明したものの、農林水産大臣を辞任することとなった。

しかし、8月26日になり、自民党が新設する「農業構造転換推進委員会」の委員長に就任することが報じられた。同委員会は政府が進める「水田政策の見直し」の意見反映のための組織になるという。

この報道に小沢氏はXで、「全国の生産者をここまで追い込み、各地で生産基盤をガタガタにし、コメ不足で価格を高騰させたのは、この人物をはじめとする自民党」と指摘。

その上で、「いい加減、自民党政治を終わらせ間違いを断ち切らないと、日本は食料危機になる」と厳しく断じていた。