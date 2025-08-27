「旬感ＬＩＶＥ　とれたてっ！」ＭＣ青木源太アナ「味付け変えずに切り分けて」今秋から関東でも放送

フリーの青木源太アナウンサーがＭＣを務める関西テレビの生放送情報番組「旬感（しゅんかん）ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・後１時５０分）が今秋から関東地区で放送される。フジテレビの放送エリアでは、９月２９日から午後２時４８分〜３時４２分に放送予定。これをを受け青木アナは「率直にうれしいですね。共演者の皆さん、スタッフの皆さんと力を合わせて日々番組作りをしていて、とても良い雰囲気の中、僕自身充実した日々を過ごしています。より多くの皆さんにこの番組を見ていただけることは、大きなやりがいにつながります！」とコメントした。

本番組にはレギュラーとしてハイヒール・リンゴ、ブラックマヨネーズ・吉田敬、メッセンジャー・黒田有、小籔千豊、橋下徹氏ならが出演中。東京に拠点を置く日本テレビ出身の青木アナは「レギュラーの皆さん、いつも本音で語ってくださるので、そこをしっかりと引き出していきたいですね。関西らしく例えるなら、レギュラー陣の皆さんは“味の濃いソース”だと思っています。関東地区で放送するにあたり、皆さんの味付けを変えることはしない。ただ、関東地区の皆さんが召し上がりやすいように切り分けてお届けすることがＭＣとしての役割かなと思っています」と意気込んだ。

今後について「『旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！』がはじまってから２年弱、少しずつ番組を知ってもらえるようになってきた実感があるので、これからも１歩ずつ地道にやっていきたいです。皆さんに、この番組を選んでもらえるよう、チャンネルを合わせてもらえるよう、より一層努力します！」と熱いメッセージを届けた。