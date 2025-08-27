フジ、青木源太アナのカンテレニュース情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』放送を正式発表 味付けは変えず【レギュラー一覧】
フジテレビは27日、カンテレ制作のニュース・情報番組『旬感LIVE とれたてっ！』を、今秋から放送すると正式発表した。9月29日スタート、毎週月曜〜金曜の午後2時48分〜3時42分に編成する。
【全身ショット】すっかり関西人？ 青木源太アナ
同番組は、2023年10月にカンテレでスタートし、今年10月に放送2周年を迎える。3年目を迎えるこの秋から 東京で育ったMCを務めるフリーアナウンサー・青木源太が、関西で関係を築いた個性豊かなレギュラー陣とともに、関東地区（フジテレビ）での放送に挑む。全国各地からの生中継を通して、生にこだわった旬なニュース・情報を、より早く、深く、そして、楽しく届ける。
関東地区での放送決定を受け、青木は「率直にうれしいですね。共演者の皆さん、スタッフの皆さんと力を合わせて日々番組作りをしていて、とても良い雰囲気の中、僕自身充実した日々を過ごしています。より多くの皆さんにこの番組を見ていただけることは、大きなやりがいにつながります！」と、笑顔を見せる。
ハイヒール・リンゴ、吉田敬（ブラックマヨネーズ）、黒田有（メッセンジャー）、小籔千豊、橋下徹など個性豊かなレギュラー陣を踏まえ、青木は「レギュラーの皆さん、いつも本音で語ってくださるので、そこをしっかりと引き出していきたいですね。関西らしく例えるなら、レギュラー陣の皆さんは“味の濃いソース”だと思っています。関東地区で放送するにあたり、皆さんの味付けを変えることはしない、ただ、関東地区の皆さんが召し上がりやすいように切り分けてお届けすることがMCとしての役割かなと思っています」と、意気込んだ。
そして「『旬感LIVE とれたてっ！』がはじまってから2年弱、少しずつ番組を知ってもらえるようになってきた実感があるので、これからも1歩ずつ地道にやっていきたいです。皆さんに、この番組を選んでもらえるよう、チャンネルを合わせてもらえるよう、より一層努力します！」と力強くコメントした。
■番組情報
『旬感LIVE とれたてっ！』
【放送日時】
フジテレビ：毎週月曜日〜金曜日 午後2時48分〜3時42分（生放送）※9月29日から
カンテレ：毎週月曜日〜金曜日 午後1時50分〜3時45分（生放送）
【出演者】
＜MC＞青木源太
月：ハイヒール・リンゴ
火：吉田敬（ブラックマヨネーズ）
木：黒田有（メッセンジャー）
金：小籔千豊
不定期レギュラー：橋下徹
＜進行キャスター＞藤本景子アナウンサー、橋本和花子アナウンサー
【スタッフ】
プロデューサー： 深田大樹（カンテレ）
制作：カンテレ
【放送局（8/27現在）】
2時間放送局：カンテレ、テレビ静岡（月〜木）、東海テレビ、テレビ新広島、高知さんさんテレビ（金）、テレビ西日本、サガテレビ、テレビ熊本、テレビ宮崎（木、金）
1時間放送局(13：50〜14：45)：福島テレビ、富山テレビ、福井テレビ、テレビ静岡（金）、TSK さんいん中央テレビ、岡山放送、テレビ愛媛、高知さんさんテレビ（月〜木）、テレビ宮崎（月〜水）、沖縄テレビ（金）
