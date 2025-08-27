関西テレビ（カンテレ）は27日、フリーアナウンサー・青木源太（42）がMCを務める昼の情報生番組「旬感LIVE とれたてっ！」（月〜金曜後1・50）を9月29日から関東地区でも放送すると発表した。

7月12日のスポニチ本紙既報通り、同番組のフジテレビ放送が正式発表された。 横並びの時間帯は日本テレビ系が大阪の読売テレビ発の「情報ライブ ミヤネ屋」、TBS系が名古屋のCBCテレビ発の「ゴゴスマ」を放送中だ。ここに「旬感…」が参戦し、平日午後帯は地方局発の情報番組戦争の様相。「ミヤネ屋」は宮根誠司（62）、「ゴゴスマ」は石井亮次（48）が司会を務めており、男性フリーアナ同士の戦いも幕を開ける。

フジが平日午後に情報番組を放送するのは、2022年12月に終了した「ポップUP！」以来、約3年ぶり。フジでの放送時間は月〜金曜の午後2時48分から3時42分まで。（カンテレは月〜金曜午後１時50分〜3時45分）。

青木アナは「率直にうれしい。共演者の皆さん、スタッフの皆さんと力を合わせて日々番組作りをしていて、とても良い雰囲気の中、僕自身充実した日々を過ごしています。より多くの皆さんにこの番組を見ていただけることは、大きなやりがいにつながります！」と喜びを語った。

ハイヒール・リンゴ、ブラックマヨネーズ・吉田敬、メッセンジャー・黒田有、小籔千豊、橋下徹ら個性豊かなレギュラー陣と日替わりで共演中。「レギュラーの皆さん、いつも本音で語ってくださるので、そこをしっかりと引き出していきたい」とし、「関西らしく例えるなら、レギュラー陣の皆さんは“味の濃いソース”。関東地区で放送するにあたり、皆さんの味付けを変えることはしない、ただ、関東地区の皆さんが召し上がりやすいように切り分けてお届けすることがMCとしての役割かなと思っています」と、意気込んだ。

また、「これからも１歩ずつ地道に。皆さんにこの番組を選んでもらえるよう、チャンネルを合わせてもらえるよう、より一層努力します！」とメッセージを寄せた。

同番組は2023年10月2日にスタート。2周年を機に、東京で育った青木アナが関西で関係を築いた個性豊かなレギュラー陣とともに、関東地区での放送に挑む。同局は、全国各地からの生中継を駆使し、とことん生にこだわった旬なニュース・情報を、より早く、深く、楽しく届ける、とした。

＜放送局（8月27日現在）＞

2時間放送局：カンテレ、テレビ静岡（月〜木）、東海テレビ、テレビ新広島、高知さんさんテレビ（金）、テレビ西日本、サガテレビ、テレビ熊本、テレビ宮崎（木、金）

1時間放送局(13:50 〜14:45) ：福島テレビ、富山テレビ、福井テレビ、テレビ静岡（金）、TSK さんいん中央テレビ、岡山放送、テレビ愛媛、高知さんさんテレビ（月〜木）、テレビ宮崎（月〜水）、沖縄テレビ（金）