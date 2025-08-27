¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×10·î´ü¤«¤é´ØÅì¿Ê½Ð¡¡»Ê²ñ¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡ÖÂç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¤Î´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡ÊÂçºå¡Ë¤ÎÊ¿Æü¸á¸å¤ÎÀ¸¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö½Ü´¶LIVE¡¡¤È¤ì¤¿¤Æ¤Ã¡ª¡×¤¬ËÜ»æ´ûÊóÄÌ¤ê¡¢10·î´ü¤«¤é´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬27Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£9·î29Æü¤«¤é¸á¸å2»þ48Ê¬¡Á3»þ42Ê¬¤ÎÏÈ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£¸½ºß¥Õ¥¸¤Ç¤Ï¸á¸å1»þ50Ê¬¤«¤éÌó2»þ´Ö¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎºÆÊüÁ÷¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¿Æü¸á¸å¤Ë¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢2022Ç¯12·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡Ö¥Ý¥Ã¥×UP¡ª¡×°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö½Ü´¶¡Ä¡×¤Ï2023Ç¯¤Ë´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥È¡£¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀÄÌÚ¸»ÂÀ¡Ê42¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¡¢´ØÀ¾¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤é¤¬Â¿¤¯½Ð±é¡£À¸³è¾ðÊó¤«¤é·ÝÇ½¥Ë¥å¡¼¥¹¤Þ¤ÇÉý¹¤¯°·¤¦ÆâÍÆ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´ØÅì¿Ê½Ð¤ò¼õ¤±¡¢ÀÄÌÚ¤Ï¡ÖÎ¨Ä¾¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¶¦±é¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÆü¡¹ÈÖÁÈºî¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤Ê·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢ËÍ¼«¿È½¼¼Â¤·¤¿Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤êÂ¿¤¯¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Âç¤¤Ê¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡×¤Î¥ê¥ó¥´¡Ê64¡Ë¤ä¾®äØÀéË¡Ê51¡Ë¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Ë¿¨¤ì¡Ö´ØÀ¾¤é¤·¤¯Îã¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¿Ø¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡ÈÌ£¤ÎÇ»¤¤¥½¡¼¥¹¡É¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ØÅìÃÏ¶è¤ÇÊüÁ÷¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÌ£ÉÕ¤±¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Î³§¤µ¤ó¤¬¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤Æ¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤¬MC¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£