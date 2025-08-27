バンダイのオリジナル合体トイ「ムゲンバイン」が令和に復活！ 新シリーズ「ムゲンバインムソウ」が9月27日発売
バンダイは、玩具「ムゲンバインムソウ vol.1」を9月27日に発売する。価格は1個1,045円。
本製品は、バンダイのオリジナル変形玩具「マシンロボ」の系譜を継ぐシリーズとして2003年に登場した合体ロボシリーズ「ムゲンバイン」より、新たなシリーズ「ムゲンバインムソウ」を商品化したもの。
ランダムパック仕様で、1箱につき1体のロボが封入されており、本商品に含まれるロボの形状は「ムゲンタンク」「ムゲンドラブ」「ムゲンジェット」「ムゲンガルダ」の全4種類となっているほか、「オリジナルカラー」「アナザーカラー」「グリッターカラー」の3パターンのカラーリングが登場する。
ロボはコアパーツと外装パーツで構成されており、パーツの組み換えによって複数の形状に変形し、変形の形態はロボの種類により異なっている。
また「ムゲンタンク」「ムゲンドラブ」「ムゲンジェット」「ムゲンガルダ」の限定カラー4体セットが封入された「ムゲンバインムソウ SPECIAL SET vol.1」も9月27日に発売を予定している。価格は4,180円。
さらに8月28日より開催予定の「東京おもちゃショー2025」のバンダイブースでは、「ムゲンバインムソウ」を100体合体させた「100バイン」を展示予定。全長は約60cmで、組み立て玩具としてのムゲンバインの可能性を追求した超大作となっている。
「ムゲンバインムソウ vol.1」
「ムゲンバインムソウ SPECIAL SET vol.1」
「東京おもちゃショー2025」展示作品「100バイン」【【ムゲンバインムソウ】プロモーションビデオ/ストップモーション・アニメーション】
(C)PLEX
※商品仕様などは、予告なく変更になる場合があります。
※掲載している画像は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。