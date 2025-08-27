中国政府、「AIプラス」の実施を推進

中国政府はこのほど、「人工知能（AI）プラス」行動の踏み込んだ実施に関する意見」（以下、「意見」）を発表しました。

「意見」では、2027年までにAIとテクノロジー、産業発展、消費の質の向上、福利厚生、ガバナンス能力、国際協力という6つの重点分野との幅広く深い融合を率先して実現し、次世代スマート端末や知的エージェント（AIを搭載したロボットなど目標達成のため自律的に行動するシステム）などの応用普及率が70%を超え、スマートエコノミーのコア産業の規模が急成長し、パブリックガバナンスにおけるAIの役割を明確に強化し、AIをめぐる開放と協力を絶えず改善していく目標が掲げられています。また、2030年までに、AIは中国の質の高い発展に全面的に寄与し、次世代スマート端末や知的エージェントなどの応用普及率が90%を超え、スマートエコノミーは中国経済の重要な成長ポイントとなり、テクノロジーの包摂性と成果の共有を推進します。さらに、2035年までに、中国はスマートエコノミーとスマートな社会発展という新たな段階に突入し、社会主義現代化の実現を力強く後押しする方針です。

これらの目標を実現するために、「意見」ではまた、AIモデルの基礎能力の向上、データ供給に関するイノベーションの強化、スマート計算力の統一計画の強化、応用と発展環境の改善、オープンソースエコロジーの繁栄の促進、人材育成の強化、政策・法規による保障の強化、安全能力レベルの向上など、8項目の措置を打ち出しました。（提供/CRI）